日央行会议纪录揭有必要加息 委员称通胀是当务之急 每百日圆兑港元报5.03算

日本央行1月政策会议纪录显示，随着日圆疲弱持续推高通胀，委员们普遍意识到有必要适时加息，并有委员直言应对通胀是当务之急，央行不应犹豫，需把握时机推进加息步伐。会议纪录暗示，日本央行总裁植田和男领导的理事会可能会以快于市场预估的步伐提高基准利率。部分大行纷纷押注最早于4月再度出手加息。目前，日圆兑美元在155水平徘徊，每百日圆兑港元报「5.03算」。

大行料下次加息时间是4月

据彭博报道，会议纪录显示9名委员会成员中，有委员直言应对物价上涨是日本当务之急，央行不应花太多时间审视加息影响，应把握适当时机推进至加息。同时，有委员表示，日圆贬值及长期利率上升很大程度上反映通胀预期等基本面。在这种情况下，货币政策方面唯一的处方就是适时、适当地提高政策利率。

值得注意的是，本次会议纪录中提及「弱日圆」及「外汇」的次数，较上次会议倍增。受此影响，市场对加息步伐的预期迅速升温，包括法巴及三井住友日兴证券在内的机构，已将下次加息的时间预测提前至4月。

连续四年通胀率高于2%目标

数据显示，日本去年核心通胀率加速至3.1%，连续第四年高于央行2%的目标，为1992年以来最长的持续期间。

另外，日本首相高市早苗将于2月8日举行众议院临时选举，目前民调显示她胜算甚高。报道指，考虑到日圆贬值推高通胀的风险，高市早苗已放弃试图劝阻官员在12月加息。