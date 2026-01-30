Keeta伙工银亚洲研推创新企业服务 探讨发行联名信用卡

美团（3690）旗下Keeta与中国工商银行（亚洲）签署战略合作协议，双方展开多方面创新合作尝试，包括为Keeta及其生态合作伙伴提供综合金融服务。Keeta香港总经理神剑表示，与中国工商银行（亚洲）战略合作是双方资源与优势强强联合，今次联手将进一步加强双方在香港数字金融、生活服务领域的协同效应。

将发行联名信用卡

Keeta表示，是次双方合作范围将涵盖现金管理、收单及支付清算等个人金融服务及数字金融相关之综合服务，并共同研究推动普惠金融发展的创新模式，探讨包含联名信用卡发行在内等。

该公司亦指，双方探索合作试点「送递员休息站」计划，由中国工商银行（亚洲）于指定网点设立专属休息区，为送递员提供歇息之所。

旗下平台已服务超过100家企业

Keeta透露，旗下企业服务平台Keeta for Business已为中国工商银行（亚洲）提供 一站式服务，涵盖数千名雇员的企业餐饮津贴、福利发放等数码化管理，目前Keeta For Business已服务超过100家在香港营运的企业，包括综合型跨国企业、国际金融机构及银行、学校、慈善机构等。

工商银行：共同探索创新模式

中国工商银行（亚洲）董事长兼执行董事刘亚干表示，将结合Keeta在香港的用户基础与即时配送服务能力，共同探索金融与生活场景融合的创新模式，为香港惠普金融高质量发展注入可持续动能。







