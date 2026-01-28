美国减息｜联储局宣布维持利率不变 「联储局线人」吁留意一个关键措辞

【美国减息/议息前瞻】美国联储局将于本港时间本周四（29日）凌晨公布议息结果，宣布联邦基金利率不变，维持在3.5至3.75厘。联储局FOMC声明表示，委员以10比2的投票比例通过此次的利率决定。理事米兰和沃勒对本今次利率决议持反对意见，二人支持降息25个基点。

美联储FOMC声明又指，目前通胀仍处于较高水平，而且经济增长稳健，失业率已出现一些企稳迹象。声明删除了有关就业下行风险上升的陈述，分析指，反映联储局基本对劳动力市场快速下滑的担忧有所缓解。

声明中提到，利率「进一步调整」的幅度和时点，将取决于后续数据和经济前景。

本港方面，大行普遍预测联储局今年会再减1至2次息、合计最多减息半厘。有分析指，受美元的避险需求持续减弱，美汇指数或进一步下行至94.5水平。本港方面，分析料短期内香港将维持现有利率水平，由于本港最优惠利率已下调一段日子，即使联储局减息，港银亦未必跟减，今年减息效应对刺激楼市的效应将减弱。

综合各方分析均认为，联储局是次议息会维持利率不变，原因是美国就业数据改善与核心通胀维持稳定，令减息步伐放缓。在联储局公布议息结果前，芝商所FedWatch工具最新预测美国联邦基金利率维持在3.5至3.75厘的机率为97.2%，市场普遍预料美国今年至少再减息一次。

美国减息｜有分析指鲍威尔已「官司缠身」 本次口风或较为温和



基于劳动市场仍存下行风险，光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿表示，就业市场数据表面向好与美国中年群体求职难题并存，料今年上半年美联储仅会减息一次，而即将在五月卸任的美联储主席鲍威尔已「官司缠身」，相信好大机会不再坚持过往的鹰派言论，本次或将以平和口吻评述美国经济状况。



另外，美元持续弱势，美汇指数早段一度失守96水平。汤丽鸿指出，该行已调整美汇指数看法由「中性偏好」至「中性」，料短期内美汇有机会向下测试94.5的支持水平。



香港市场方面，高力香港研究部主管李婉茵认为，本港最优惠利率已下调一段时间，即使今年美国联储局进一步减息1至2次，本港银行亦未必会跟足，今年减息效应对楼市的刺激或会减弱，但息口仍处于低水平，有助支持入市意欲。

有「联储局线人」之称的《华尔街日报》著名记者Nick Timiraos撰文指，美国联储局官员预计将在本周会议上暂停减息，将是自去年9月连续三次下调利率后首次「按兵不动」。Timiraos指出，联储局何时再次减息取决于两个情况，包括就业市场崩溃，或通胀令人信服地回落至2%。

美国减息｜仅微调政策声明

自联储局去年12月议息会议报，上述两种情况均未出现，虽然就业增长大幅放缓，但失业率趋于稳定；通胀率则仍停滞在2.8%左右，高于2%目标。部分官员认为，若剔除关税影响，基本趋势更接近目标。

Timiraos预计，联储局本周三可能只会对政策声明作微小调整，并将基准利率维持在3.5%至3.75%区间，若官员保留考虑对利率进行「进一步调整」的措辞，即暗示局方未准备好释放长期暂停加息的讯号。

而联储局的声明提及，利率「进一步调整」的幅度和时点，将取决于后续数据和经济前景。

美国减息｜明言进一步减息门槛提高

Timiraos分析指，任何进一步减息的门槛已变高，去年12月的减息决定遭到两名官员反对，另有多人持保留意见，若要达成共识，需要更具说服力的通胀回落证据。

然而，官员对如何衡量这一进展存在分歧，鲍威尔在内的部分官员表示， 可以「看穿」关税影响，认为关税导致物价一次性上涨，基本通胀已近2%；而其他官员则更关注官方数据，预计上半年数据仍接近3%。

另一方面，美国司法部本月对联储局主席鲍威尔展开刑事调查，鲍威尔指控这是特朗普为满足减息而找借口。特朗普顾问亦暗示，即将公布继任人选，鲍威尔任期将于5月结束。

Timiraos预料，除了联储局理事米兰料对暂停减息表示异议外，理事鲍曼和沃勒亦被视为潜在支持减息的人选。其中，沃勒的投票受到特别审视，因他是特朗普心仪的接替人选之一，若他投票支持减息，即与特朗普立场一致，但若与大多数人一起投票支持按兵不动，虽可以赢得声誉，却可能痛失主席位置。

相关文章：安联投资料美息率不变 更宽松政策无望 聚焦鲍威尔「反击」

美国减息｜1月减0.25厘机会率仅4.4%

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年1月减息0.25厘机会率仅4.4%，维持息率不变机会率则达95.6%。展望3月，维持息率不变机会率仍达84.6%，减息0.25厘及0.5厘机会率则分别为14.9%及0.5%。

联储局2026年议息时间表：

2026年 1月28日 3月18日 4月29日 6月17日 7月29日 9月16日 10月28日 12月9日

美国联储局下次议息时间：2026年3月18日

资料来源：联储局官网