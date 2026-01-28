特朗普赞美元表现「非常好」 暗示自己可操纵汇率 美汇指数曾跌至4年低

美国总统特朗普在美国爱荷华州受访时表示，对美元汇价感到满意，形容美元表现「非常好」。然而，此番言论进一步加剧对美元的压力，美汇指数（DXY）应声下挫，盘中一度跌至95.566水平，创下自2022年2月以来、近4年的新低；今早稍见反弹，暂报96.13水平。

希望美元能自行找到平衡点

据外媒报道，特朗普当被问及是否认为美元跌幅过大时表示，「不，我认为这很好，美元的价值很棒，表现得很好。」他补充，虽然不寻求美元进一步下跌，但希望汇价能自行找到平衡点。

特朗普更暗示自己可操纵美元汇率，称「我可以让它像摇摇（Yo-yo）一样上下起伏」，但他将此描述为不利结果，比喻为雇用不必要的工人来美化就业数据。

批亚洲经济体贬值本国货币

同时，他亦批评那些试图贬值本国货币的亚洲经济体，提到过去曾与中国和日本就货币贬值问题而激烈争吵，因为他们总想让本币贬值。

另一方面，报道提到近期美元疲弱亦受四大因素拖累，包括市场预期联储局将持续减息、关税政策的不确定性、政策波动性，以及财政赤字不断上升，削弱投资者对美国经济稳定的信心。此外，市场传出美国及日本当局可能联手干预汇市以支撑日圆，亦令美元受压。