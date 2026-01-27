挪威倡主权基金应对地缘政治风险 专家小组称很难明确谁是朋友 「甚至有被没收风险」

据彭博报道，挪威政府任命的一个咨询小组表示，挪威规模达2.1万亿美元（约16.38亿港元）的主权财富基金必须提高对日益增长的地缘政治风险的准备程度。

忧面临更高税收及监管干预

报道引述一份报告指出，越来越多证据表明关税、金融制裁和贸易管制等手段正被用来实现地缘政治目标。该专家小组指出，挪威主权财富基金在海外投资面临的政治风险正在增加，其规模和知名度亦进一步加剧了有关风险，最终可能面临更高税收、监管干预，甚至有被没收的风险。

报道提到，挪威主权财富基金去年曾因其与加沙战争相关的持股而面临公众强烈抗议，促使抛售了包括卡特彼勒在内多家公司的股票，从而激怒了美国几位共和党议员。同时，这亦导致挪威当局暂停了为该基金提供咨询的道德委员会运作，以防止其他突然撤资的情况发生。

管理此类风险「没有简单办法」

此外，挪威财长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）上周拒绝了在地缘政治动荡中撤出美国的提议。不过，由奥斯陆大学教授Karen Helene Ulltveit-Moe领导的工作小组承认，管理此类风险「没有简单的办法」，并补充指潜在的「友岸外包」策略可能会严重阻碍风险分散和回报。

报告又指，很难「明确谁是朋友，以及谁会一直是朋友」，并认为基金的投资范围不应因不确定性增加而受到限制。报告举例指出，美国进口关税正「与其他国家对美国科技公司征税，以及对美国吞并格陵兰岛的立场挂钩」。

