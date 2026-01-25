贝莱德高层里德变联储局主席大热门 机率升至60%

美国联储局继任主席人选大热门有变！根据预测平台Polymarket数据显示，贝莱德高层里德（Rick Rieder）当选联储局主席的机会率飙升至60%，而排名第二位的沃什则约25%。据报里德在华尔街资历及对联储局改革持开放态度的立场，增强了其获得联储局主席职位的筹码。

符合「联储局主席」形象气质

据外媒引述消息指出，里德符合「联储局主席」形象的气质，以及一系列改革联储局的构想，吸引了美国总统特朗普的注意。美国财长贝森特曾透露，特朗普可能最快在本周宣布联储局主席人选。

报道指出，特朗普政府官员向投资者征询候选人简短名单的看法时，里德获得了债券市场参与者的积极反馈；同时，在达沃斯世界经济论坛上，企业主管和投资者也私下表达了对里德的支持。

主张减息应对劳动力市场疲弱

里德早前表示，美国通胀威胁已是「昨日的问题」，联储局应更关注显露疲态的劳动力市场，意味他认为联储局应该透过进一步减息来作出应对。资产负债表方面，他认为联储局应停止缩减持股，以避免资金市场动荡。

里德作为贝莱德全球固定收益首席投资总监，管理约2.4万亿美元的债券策略，其职业生涯始于雷曼，是一名不折不扣的市场老将。此外，里德从未在联储局系统内任职，被视为不会受限于联储局内部传统思维或内部关系的牵引。

