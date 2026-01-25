Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贝莱德高层里德变联储局主席大热门 机率升至60%

宏观经济
更新时间：09:36 2026-01-25 HKT
发布时间：09:36 2026-01-25 HKT

美国联储局继任主席人选大热门有变！根据预测平台Polymarket数据显示，贝莱德高层里德（Rick Rieder）当选联储局主席的机会率飙升至60%，而排名第二位的沃什则约25%。据报里德在华尔街资历及对联储局改革持开放态度的立场，增强了其获得联储局主席职位的筹码。

符合「联储局主席」形象气质

据外媒引述消息指出，里德符合「联储局主席」形象的气质，以及一系列改革联储局的构想，吸引了美国总统特朗普的注意。美国财长贝森特曾透露，特朗普可能最快在本周宣布联储局主席人选。

报道指出，特朗普政府官员向投资者征询候选人简短名单的看法时，里德获得了债券市场参与者的积极反馈；同时，在达沃斯世界经济论坛上，企业主管和投资者也私下表达了对里德的支持。

主张减息应对劳动力市场疲弱

里德早前表示，美国通胀威胁已是「昨日的问题」，联储局应更关注显露疲态的劳动力市场，意味他认为联储局应该透过进一步减息来作出应对。资产负债表方面，他认为联储局应停止缩减持股，以避免资金市场动荡。

里德作为贝莱德全球固定收益首席投资总监，管理约2.4万亿美元的债券策略，其职业生涯始于雷曼，是一名不折不扣的市场老将。此外，里德从未在联储局系统内任职，被视为不会受限于联储局内部传统思维或内部关系的牵引。

相关文章：特朗普称鲍威尔如果留任联储局理事会 「不会非常高兴」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
14小时前
传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
影视圈
11小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
23小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
14小时前
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
1小时前
30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键
30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键
医生教室
18小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
人民币稳步升值 剑指6.85 内地客来港消费更疏爽 有金舖零售收入升约两成
人民币稳步升值 剑指6.85 内地客来港消费更疏爽 有金舖零售收入升约两成
宏观经济
3小时前
日本击败中国封王。影片截图
U23亚洲杯｜中国争首度封王梦碎 决赛不敌日本饮恨
足球世界
11小时前