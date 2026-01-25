Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人民币稳步升值 剑指6.85 内地客来港消费更疏爽 有金舖零售收入升约两成

宏观经济
踏入2026年以来，人民币继续稳步上扬，继离岸价去年12月底率先破7，官方开出的人民币兑美元中间价周五（23日）亦升破7算大关，是2023年5月以来首次，分析相信官方正释放出强烈讯号，表示他们乐意接受人民币进一步升值。亨达集团助理总经理罗明立接受《星岛头条》访问时预期，离岸人民币兑美元或可升值至兑6.85，惟投资「水位」不算太大。不过在预期人民币稳步升值下，内地游客来港消费更便宜，料有助香港零售市道进一步造好。

大行料几周内迈向6.9

人民银行周五将人民币兑美元中间价调高至6.9929，纽约梅隆银行高级亚太市场策略师Wee Khoon Chong直言意义重大，因此举驳斥了市场上认为7算是不可逾越界限的说法。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh则认为是内地当局仍乐见人民币进一步升值的强烈讯号，相信随著农历新年的季节效应，未来几周或会看到美元兑人民币朝著6.9方向发展。

相关文章：完善人民币汇率形成机制 潘功胜：保持汇率弹性 并防范超调风险

罗明立向星岛表示近期美国总统特朗普与传统盟友关系转差，故近来不少西方国家也纷纷跟中国打交道，相信对于近几年长期被西方国家打压的中国，有一定帮助，利好人民币资产的吸引力。

分析指特朗普与传统西方盟友关系转差，将加速去美元化。
分析指特朗普与传统西方盟友关系转差，将加速去美元化。

中国资产受惠去美元化

瑞银全球主权市场策略主管Massimiliano Castelli受访近日亦表示，随著投资者对特朗普政策的担忧加剧，将加快「去美元化」、让投资组合更多元化，相信中国资产将从中受益，预期人民币在全球央行外汇储备中的配置，可能在中期内上升至10%。

汇价前景方面，罗明立指，人民币离岸价自去年7.4算起步，至目前约6.95，已累积不少升幅，他相信首先7算已成为一个支持位，若人民币确认突破自2023年5月起的强方水平，技术上或升值至6.9、6.85。不过基本面上，由于中国经济仍处于复苏阶段，在消费及固定投资层面仍然不太好，而贸易亦属尚可的情况下，他相信中央不会让人民币在现水平再大幅升值。

专家：回调至7.02入手

他表示，若投资者现阶段想投资人民币资产，由于升值空间未必太多，值博率上未必太吸引。若人民币稍为回调至7.02、7.03位置才入市会相对较佳。他又提醍，由于近年环球政经局势变化大，投资汇市以至其他资产也适宜作中短线部署，「有食就要食，宁愿铺铺清、铺铺计。」

另一方面，人民币升值向来对香港经济较为有利，其中内地旅客来港消费将变得更便宜，罗明立亦认同对香港的消费市道有较大帮助。事实上，自人民币去年起稳步升值以来，香港零售市道亦渐见改善，连锁珠宝金行六福（590）近日公布，去年10月至12月的第三财季，其香港、澳门及海外市场零售值及零售收入均升约两成，主要受惠人民币升值、产品价差优势及演唱会活动，带动内地旅客流量与销售同步提升。

