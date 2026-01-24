完善人民币汇率形成机制 潘功胜：保持汇率弹性 并防范超调风险

中国人民银行行长潘功胜接受央视访问时表示，在立足国内稳增长的同时，2026年人行将持续推进全球金融治理改革和国际金融合作，持续推动金融服务业和金融市场的高水平开放，有序推进人民币国际化。

他又提到，要健全市场化利率形成、调控和传导机制，进一步畅通由央行政策利率向市场基准利率再到各类金融市场利率的传导。完善人民币汇率形成机制，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，同时防范汇率超调风险。

潘功胜表示，人行以维护币值稳定和金融稳定为双目标，货币政策体系和宏观审慎管理体系是中央银行实施宏观管理的两项基础性工具，是实现双目标的双支柱，共同支撑金融强国建设。