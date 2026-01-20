美加征关税被揭由美国人埋单 仅4%外国出口商分担 高院最快今裁决合法性

据《华尔街日报》报道，德国基尔世界经济研究所发布最新研究显示，特朗普去年加征的关税中，几乎全部成本是由美国人、而非外国人承担。该报告出炉之际，正值特朗普因企图强购格陵兰而对欧洲八国祭出新一轮关税，同时最高法院最快于今日（20日）就其关税权力的合法性作出裁决。

变相成「消费税」 恐推高通胀

研究分析2024年1月至2025年11月期间高达4万亿美元的货物运输数据，发现高达96%的成本实际上由美国消费者及进口商吸收，仅4%由外国出口商透过减价分担，关税变相成为向美国人征收的「消费税」。

报告共同作者、比勒费尔德大学经济学教授Julian Hinz直言，根本不存在外国人透过关税向美国转移财富这回事。他指出，去年美国额外征收的2,000亿美元关税收入，几乎全部由美国人支付，这将在未来逐渐推高美国通胀。

打击贸易量 印度进口减近两成

另外，关税亦显著打击贸易量。报告发现，面对高关税，印度出口商选择维持原有价格，但相对欧盟、加拿大及澳洲，其对美国的出口量大减18%至24%。

尽管如此，特朗普仍在周六（17日）宣布，为迫使相关国家就美国「全面购买格陵兰岛」达成协议，将于2月1日起对丹麦、德国、法国等欧洲八国的输美商品加征10%关税，并威胁于6月将税率提升至25%。

最高法院最快今裁决关税合法性

与此同时，据路透社报道，美国最高法院预计最快于今日（20日）就特朗普引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施广泛关税的合法性作出裁决。该法案赋予总统在面对「异常与非凡威胁」时使用经济手段的广泛权限，预计将于本期结束前作出裁决，或本周公布结果。最高法院表示，届时可能会公布已审理案件的裁决结果，但不会提前宣布将对哪些案件作出裁决。

美国财长贝森特早前出席访问时认为，最高法院「不太可能」推翻总统的决定。他亦去年法院维持「奥巴马医改」关键机制为例，指司法机构通常「不希望制造混乱」。市场预计，即便相关关税被判无效，特朗普政府仍可能改用其他法律继续推出新一轮关税措施。

