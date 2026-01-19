Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠誉指人行倾向渐进式宽松政策 非大范围信贷刺激

宏观经济
人行近期将再贷款利率下调25个基点，以及将商业地产最低首付比例由50%降至30%。评级机构惠誉指出，此再次表明人行倾向于采取渐进式、有针对性的宽松政策，而非大范围的信贷刺激，旨在缓解中小微型企业、私营部门，以及特定房地产领域的融资压力，同时维护金融体系的纪律性。不过，惠誉料这些措施能否有效提振信贷总需求仍存在不确定性。

短期再融资压力倘未改善 或难根治问题

惠誉预测，今年贷款总额增长将放缓至6.5%。向特定领域重新放款，应有助于缓解短期再融资压力，尤其是中小微型企业，并有助于提升资产品质。该机构指，如果这些领域的财务状况没有改善，支持措施可能只是延缓，而非解决根本的信贷问题，因为这些领域通常包含较弱的借款人。

下调商业项目首付 刺激交投有限

该评级机构指出，首付下调后，商业房地产行业的交易量或只是略有增长，较低的进入门槛将有利一线和二线城市的小额商业公寓。限制商业房地活动的主要因素仍是购屋者对房产价值和回报的信心不足，并非只是购屋能力。如果政策环境继续鼓励信用评级较低的购屋者借贷，则须密切关注杠杆率及抵押贷款风险增加。

