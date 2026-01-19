Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美财长贝森特撑美夺格陵兰 称欧洲太弱 暗示特朗普动用「紧急权力」

宏观经济
更新时间：11:59 2026-01-19 HKT
发布时间：11:59 2026-01-19 HKT

据彭博报道，美国财长贝森特周日表示，美国不会在接管格陵兰的问题上退让，直言欧洲实力太弱，无法保障自身安全。面对欧盟威胁终止去年达成的关税协议，贝森特持强硬态度、选择无视，并暗示特朗普正动用「紧急权力」来实现其目标。

欧盟领袖强烈谴责

为从丹麦手中夺取格陵兰控制权，特朗普宣布，于2月1日起对来自八个欧洲国家的商品征收10%关税，并于6月进一步提升至25%。欧盟领袖对此强烈谴责，法国总统马克龙更呼吁启动欧盟最强力的报复机制。

贝森特指出，特朗普争取格陵兰岛背后的理由，包括全球在北极地区的竞争、美国拟建「金色穹顶」导弹防御系统，以及批评欧洲过去依赖俄罗斯能源，变相资助俄乌战争。

然而，贝森特在访问时指，美欧关税协议尚未最终落实，且特朗普是运用紧急权力行事，「欧洲人表现出软弱，而美国展现的是力量。」他强调，特朗普认为，如果格陵兰不成为美国的一部分，就不可能实现更强的安全保障。

国会内部分歧 哈塞特吁各方冷静

另一方面，特朗普首席经济顾问哈塞特在Fox News上暗示，特朗普仍愿达成某种协议，呼吁各方冷静下来重回谈判桌，寻求双赢方案。

同时，国会内部亦出现反对声音。共和党参议员Rand Paul直斥特朗普的做法「荒谬」，认为格陵兰并无紧急状况。民主党参议员Chris Van Hollen更质疑特朗普是觊觎格陵兰的矿产资源。

