Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗伯特清崎扬言白银升至107美元 疑讽刺马斯克

宏观经济
更新时间：17:24 2026-01-18 HKT
发布时间：17:24 2026-01-18 HKT

投资理财畅销书《富爸爸，穷爸爸》作者罗伯特清崎（Robert Kiyosaki）在社交平台X发文预测，白银价格本周一（19日）将从每盎斯91美元升至每盎斯107美元，意味潜在升幅将高逾17%。

称「Tesla将会拿不到白银」

他又在帖文中提到，Tesla将会拿不到白银（Tesla cannot get silver）。此举被外界视为回应马斯克（Elon Musk）去年12月底称白银飙升并不是好事的言论，并带有「幸灾乐祸」的意味。

事实上，马斯克曾直言白银飙升「不是好事」，并表示白银在众多工业生产中不可或缺，其角色不仅是避险资产，更是关键的工业金属，广泛应用于电动车、光伏、电子及医疗等领域。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
2小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
2小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
5小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
23分钟前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
6小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
4小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
7小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
2小时前