罗伯特清崎扬言白银升至107美元 疑讽刺马斯克
更新时间：17:24 2026-01-18 HKT
发布时间：17:24 2026-01-18 HKT
投资理财畅销书《富爸爸，穷爸爸》作者罗伯特清崎（Robert Kiyosaki）在社交平台X发文预测，白银价格本周一（19日）将从每盎斯91美元升至每盎斯107美元，意味潜在升幅将高逾17%。
称「Tesla将会拿不到白银」
他又在帖文中提到，Tesla将会拿不到白银（Tesla cannot get silver）。此举被外界视为回应马斯克（Elon Musk）去年12月底称白银飙升并不是好事的言论，并带有「幸灾乐祸」的意味。
事实上，马斯克曾直言白银飙升「不是好事」，并表示白银在众多工业生产中不可或缺，其角色不仅是避险资产，更是关键的工业金属，广泛应用于电动车、光伏、电子及医疗等领域。
