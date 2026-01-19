特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现

美国总统特朗普本周二（20日）迎来第二任期执政一周年之前，连环抛出震撼市场的言论或政策，包括向联储局主席鲍威尔施压、销售委内瑞拉石油、通过「两房」购买2,000亿美元抵押贷款债券、禁止军工股派息、设立信用卡息率上限，以至最新因格陵兰问题对多个欧洲国家加征关税等，令市场忧虑美国经济前景，甚至出现「抛售美国」（Sell America）交易浪潮的讨论。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时亦认为，虽然资金未必会大规模抛售美国资产，但新部署会趋向分散，并流向黄金或亚洲市场资产等避险。

未来联储局独立性成疑

所谓「抛售美国」交易，意指投资者同时抛售美国股票、美国国债与美元资产，其中一个原因正是对联储局独立性的忧虑。事实上，特朗普自第二次上任总统以来，多次批评鲍威尔不肯减息，甚至辱骂他是「太迟先生」及「傻瓜」；而美国司法部年初针对联储局大楼翻新案对鲍威尔展开调查及发出传票，更是触动了市场对联储局独立性的敏感神经。

不过，有意见认为白宫对联储局施压可能有反效果，促使官员在政策立场上更谨慎、甚至偏鹰，而鲍威尔更可能在辞任主席后，以理事身份持续影响货币政策。另有投资者可能开始所谓的「TACO交易」，预期特朗普最终会退缩及缓和立场。

徐家健则认为，特朗普难以真正影响联储局政策，因货币决策靠委员会投票，并非主席一人说了算。据芝商所FedWatch工具显示，联储局本月减息机会率只有4.4%，3月减息机会率亦仅约两成。对于联储局大楼超支的调查，徐家健更直言与货币政策无直接关系。

对军工股不会做得太绝

另一方面，特朗普计划大增军费的同时，又向传统支持共和党的军工板块「开刀」，批评雷神（RTX）、洛克希德马丁（LMT）等国防承包商将利润优先于国家安全，更威胁除非能按时及按预算交付产品，并达到卓越水平，否则将禁止回购股份及派发股息。

徐家健认为，「若企业被禁止派息，在缺乏本业高回报项目下，资金可能被迫投向非核心或低回报领域」，反而违背了特朗普希望企业「做好军备」的原意。他续指，更有效做法应是透过税务优惠提供诱因，而非强行禁止派息，即使政策短期或对股价有影响，但他相信特朗普不会做得太绝，毕竟军工股某程度上也是其「金主」。

收紧信用卡息率非灾难性

此外，特朗普早前宣布在其执政一周年当日（20日）起，实施为期一年的信用卡利率上限，将最高年利率强制锁定在10厘，远低于目前普遍逾20厘的水平。徐家健预计，此政策对发卡银行盈利确有影响，但幅度未必很大，因为高息背后包含坏账风险，将利率压低至10厘后，虽然减少了部份收入，但银行可透过收紧额度及减少优惠等方式减轻冲击，不会构成灾难性影响，更不会引发经济衰退。他又强调，美国经济真正风险在于AI板块估值过高，若科技股泡沫爆破，届时才会拖累整体市场。

美国销售委内瑞拉石油方面，有意见认为其占全球石油供应量不多，因此对油价影响不大；同样，特朗普指示联邦住房金融局（FHFA）要求房利美与房地美动用约2,000亿美元现金，直接买入抵押贷款支持证券（MBS）以压低房贷利率，被视为「总统版QE」，但相比于9万亿美元规模的MBS市场，预期影响亦短暂。

逐步增持黄金及亚洲股市

整体而言，纵使美国政策面临众多不确定性，但市场似乎普遍认为成效不大，最终会否促使资金撤出美国呢？徐家健表示，市场已逐步「抛售美国」，但未必会出现恐慌性抛售，而是在部署新资金时，倾向避开美国资产；他续指，除了政策影响外，大家也担心美元贬值、债务高企，以及欧洲对美国处理地缘政治如乌克兰、以色列及格陵兰等失去信心。

至于外资对港股及A股看法，徐家健认为相比早几年的风向已变，市场认为中国经济「打唔死」、「已经见底」，反而美国风险增加，间接令亚洲市场的低估值更吸引。他预期，之前撤出的资金有望逐步回流至中港市场，建议投资者应适度调整资产配置，不必沽清美股，但可调低美股比例，并相应增持黄金及亚洲股市以作防御。

