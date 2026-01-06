大摩指本港楼市8年来重拾上行周期 料今年住宅楼价升一成

摩根士丹利睇好楼市，预期2026年的住宅楼价、中环写字楼租金及本港零售销售额，将是自2018年以来首次进入上行周期，遂将香港房地产评级上调至「吸引」，其中料今年住宅价格升10%，并于2027年进一步攀升。

置业回报转正 住宅交投趋活跃

大摩发表报告表示，美国联储局在过去18个月累计减息1.75厘，出现「供平过租」，置业回报转正，同时来港移民数目增加，令人口回复增长；强劲的股市表现亦有助改善市场气氛；以及楼市辣招已全面撤销，令楼市需求改善，交投转趋活跃。

中环写字楼租金料升3% 年底空置率15%

对于写字楼，大摩预计，中环写字楼在追求质素的趋势下，租户需求持续回升，预期今年中环写字楼租金上升3%。该行续指，整体写字楼基本面有改善迹象，出租率转趋稳定，虽然整体租金仍料下跌3%，但下跌速度放缓。该行预计今年底写字楼空置率维持约15%。

零售销售或增3% 北上消费仍有压力

零售业方面，大摩预计，由于内地访港旅客上升，今年本港零售销售额有望增长3%，但忧虑仍受网购及深圳廉价服务与产品的冲击，或持续对香港零售市道构成压力。该行指，即使美元走弱及股市带来的效应，亦难刺激消费，预期今年零售租金仍跌3%。