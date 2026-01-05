Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉︱委国占全球石油供应量不足1% 特朗普称美企「极度渴望」进入市场

委内瑞拉局势动荡，美军生擒该国总统马杜罗，市场正评估对全球原油供应的冲击。国际油价今日（5日）出现波动，布兰特原油开盘一度下跌最多1.2%至60美元，其后收复失地，微升不足1%，报60.78美元一桶；纽约期油则守在57美元上方，主因委内瑞拉的石油产量仅占全球供应一小部分，且市场正面临供应过剩的困境。

市场焦点仍在供应过剩

据彭博报道，委内瑞拉虽为OPEC成员，但过去20年产量大幅下滑，目前占全球供应量不足1%，且大部分原油仅出口至中国。至于市场目前焦点仍集中在OPEC+及其他产油国增产、以及需求疲弱所带来的供应过剩。

相关文章：空袭委内瑞拉︱委国拥逾3000亿桶原油储量 黄金资源冠拉美 势影响全球市场

Capital Economics集团首席经济学家Neil Shearing指出，委内瑞拉产量的任何短期中断，都能轻易被其他地区的增产所抵销。他更预计，未来一年全球供应增长将把油价拉低至50美元水平。

OPEC+暂停增产计划不变

OPEC+（石油输出国家组织及其盟友）周日宣布，维持第一季暂停增产的计划。报道引述消息指，这个由沙特阿拉伯和俄罗斯主导的10分钟视像会议中，并未讨论委内瑞拉情况，认为目前评估应对措施言之尚早。

特朗普：美企助重建石油产业

美国总统特朗普周六则表示，针对委内瑞拉石油产业的制裁将继续维持。但他补充，美国企业将协助重建该行业并恢复产量，但预计是一个漫长的过程。他在周一表示，美国企业「极度渴望」进入委内瑞拉市场。

美国国务卿Marco Rubio周日亦表示，美国将利用石油作为筹码，推动该拉美国家的进一步变革。

相关文章：空袭委内瑞拉 | 避险情绪推高金价 重上4400美元 忧地区局势趋复杂

 

