离岸人民币升穿7算料涨势持续 去年9月以来最强 年底结汇需求大

今年4月在中美关税战的影响下，离岸人民币兑美元汇价曾经创有纪录以来新低，不过近日人民币则强势维持，昨日离岸人民币时隔15个月以来首次升穿7算大关，而在岸人民币亦逼近「7」关口 。有分析认为，近期美汇指数走软、内地企业年底的结汇效应，及外资流入中国股市均是推动人民币近期走强的主要因素，并预期人民币的升势将延续，离岸人民币或有望有上试6.8水平。今早，离岸人民币现报7.0041，在岸人民币则报7.0095。

在岸价亦逼近「7」关

昨日离岸人民币升破7算大关，最高见6.996，升0.16%，是去年9月26日以来最高，在岸人民币亦升破7.01元关口，高见7.005，创去年9月27日以来新高。在岸人民币昨收报7.0066，较前一交易日上涨95点。昨日官方人民币中间价报7.0392，上调79点，升值至2024年9月30日以来最高，升幅创近4个月以来最大。

今年以来，截止昨晚离岸人民币累升4.6%，在岸人民币年内累升4%。截止昨晚7时，离岸人民币最新报7.0012，升0.08%。不过人民币今年走势较为波动。今年4月由于中美关税冲突进一步升级，离岸人民币曾经低见7.429水平，是2010年有记录以来最低，当时在岸人民币亦创逾17年来低位。5月随着中美关税战休战，人民币汇价逐步转强。

1月中前有望最高见6.8

臻享顾问董事总经理王良享回复本报查询时表示，推动近期人民币强势的原因包括，今年美汇指数整体下跌约10%，及内地出口商年底有较大结汇需求，及现在许多外资正在寻找机会投资香港和内地的股市、私募基金以及内地新创公司等。他预期，人民币的强劲走势或将维持到明年1月中左右，期间汇率有望最高见6.8水平的可能性。他续指，预计中国明年将降息0.2%，而美国可能降息0.5%，这意味着美国降息幅度大于中国，息差将收窄，这将继续支持人民币走强。

华侨银行指出，美国暂缓对华芯片加征新关税，加上美元走软、人民币中间价延续强势，适逢企业外汇结算的高峰期，推动离岸人民币走强。该行预期离岸人民币短期大致偏强整固，未来两周离岸人民币有机会见6.97水平，明年底则有望上试6.95水平。

人民币汇价未来走势，人行或亦有暗示，据高盛报告指出，人行近期的表述在「韧性」与「弹性」之间交替出现，该模式或暗示人行可能倾向于更强的人民币汇率，但仍希望避免过快升值。 具体而言，在8至9月人民币相对快速升值期间，人行强调「增强汇率韧性」，其后随着人民币汇率稳定在7.10附近，人行11月表态将「保持汇率弹性」，这表明人行对人民币进一步升值持容忍态度。随着人民币在过去一个月再度加速升值， 人行本周三最新表达为，「增强外汇市场韧性」，这表明人行有意平缓升值步伐。高盛维持人民币汇率预测，3个月、6个月、12个月后将分别达到6.95、6.90、6.85。