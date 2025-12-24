Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国明年拟37亿支持制造业AI转型项目 包括开发机械人等

宏观经济
更新时间：14:12 2025-12-24 HKT
发布时间：14:12 2025-12-24 HKT

韩国产业通商资源部今日（24日）宣布，明年将投入7,000亿韩元（约37亿港元），支持制造业的AI转型项目。

据内媒报道，由当地政府牵头成立的「制造业AI联盟」（M.AX），汇聚约1,300家主要制造与AI企业，包括现代汽车集团、LG电子、三星电子等产业巨头，并已公布明年五大重点项目，包括开发机械人、汽车及AI工厂的模型、开发嵌入式AI晶片及促进AI工厂出口。

根据规划，韩国政府将分阶段加大投资，其中到2030年，将至少斥资1,000亿韩元建立制造业专属AI资料库；到2032年，再追加7,000亿韩元，用于开发AI工厂、未来出行及AI机械人的定制模型。

2029年量产人形机械人

此外，联盟预计于2028年推出适用于汽车、机械人及家电的设备端AI晶片测试样品，并于2030年开发出10种AI半导体。同时，更定下2029年实现人形机械人量产、2030年实现自动驾驶汽车量产，以及制造业通过AI转型于2030年创造100万亿韩元（约5,327亿港元）以上附加价值的目标。

