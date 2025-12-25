Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盘点2025年十大财经事件 4月股灾后收复失地 两大AI模型颠覆市场

宏观经济
更新时间：06:00 2025-12-25 HKT
发布时间：06:00 2025-12-25 HKT

回顾过去一年，特朗普1月重返白宫，早为2025年波谲云诡的全球财经市场拉开序幕，其推行的关税战、科技战以至向美国联储局施压等举动，催生诸多标志性事件，影响全球经济格局。本地市场方面，港交所实行IPO改革及汇丰私有化恒生等大事，同样震撼市场。《星岛头条》将为大家整理出十大事件，让读者回顾财经大事之余，也为新一年作好准备。

一、关税引爆4月环球股灾

美国总统特朗普4月2日签署行政命令，启动大规模关税壁垒，对多国进口商品征收所谓的「对等关税」，引发市场恐慌情绪蔓延，全球股市大幅波动，其中美股标普500指数在4月3日至4日的两天内暴跌近11%，港股恒指也曾于4月7日单日暴泻逾13%。不过，随着美国关税政策缓和、AI投资情绪炽热及联储局重启减息，股市逐步收复失地，截至周三（22日）港股收市，标指及恒指全年分别累升近18%及29%。

二、Nvidia晶片出口峰回路转

中美两国除了在贸易关税角力外，同时亦正上演一场科技战，其中主角包括AI晶片龙头商Nvidia。受美国禁止最先进晶片出口政策影响，今年4月甚至连Nvidia的「中国特供版」H20晶片也曾一度禁售，其后集团创办人黄仁勋开启全球密集访问，期间中国晶片自主研发亦出现突破，直到12月8日，特朗普政府允许Nvidia对华出售「满血版」H200晶片，但需向美方缴纳25%收入分成。另有报道指Nvidia拟明年农历新年前对华出口H200晶片，但中方尚未核准任何H200采购方案，因而存在不少变数。

三、美联储「两难」下重启减息

在平衡通胀及就业市场的「两难」下，美国联储局最终于今年9月份重启减息周期，分别再于10月及12月份减息，每次均减0.25厘，累计减息0.75厘，并带动环球股市向上。值得一提的是，特朗普今年多次狠批联储局主席鲍威尔不减息，直斥其「愚蠢」，甚至指「太迟先生是美国之耻」。展望明年，鲍威尔任期将于明年5月届满，市场亦普遍预期新任联储局主席将会更乐于大手减息。

四、金价全年强势累升逾70%

金价今年势不可挡，除了受美国联储局减息预期影响外，全球地缘政治紧张、各国央行持续增持黄金储备，以至市场避险情绪持续等因素，均进一步推动金价升势。其中国际现货金价10月历史性突破4,000美元大关后，升至约4,380美元水平遇阻回落，更一度调整至4,000美元以下，但很快又重拾升势，截至周三（22日）中午，最新报4,500美元水平，全年累升逾70%。然而，多家机构对明年金价继续乐观，目标价高见5,000美元。

五、DeepSeek及Google颠覆AI市场

2025年投资重点必有「AI」一词，其中今年初中国AI初创公司DeepSeek推出大语言模型DeepSeek-R1，以低成本、高效能及开源方式突围而出，甚至带动全球开始关注内地大模型发展。临近年尾，Google发布基于自家TPU晶片的Gemini 3大模型广受好评之余，更有望大规模外售TPU予其他客户，令投资者重新评估以Nvidia为首的AI晶片市场格局。此外，OpenAI于12月初亦向全体员工宣布进入「红色警报」状态，以全力优化ChatGPT迎战Google。

六、内地爆外卖大战大幅「烧钱」

今年中国爆发了一场激烈的外卖大战，京东（9618）早于2月宣布逐步为外卖全职骑手缴交「五险一金」，令美团（3690）及阿里（9988）旗下饿了么相继跟随，已拉开序幕；自4月开始，各大平台通过「百亿补贴」和「大额优惠券」等手段抢占市场，令竞争白热化；直到7月，大战升级至「0元购」等优惠，导致平台大幅烧钱。值得留意的是，美团上月公布第3季业绩显示，虽然收入微升2%至954.88亿元人币，但经调整亏损高达160.09亿人币；不过，美团CEO王兴认为外卖亏损上季已达顶峰，长远行业利润将回归合理水平。

七、Labubu热潮冷却 泡泡玛特急跌

泡泡玛特（9992）旗下潮玩品牌Labubu风靡全球，加上流行歌手蕾哈娜（Rihanna）及韩国天团BLACKPINK成员Lisa等名人加持下，由上海到伦敦等全球各地均引发抢购热潮，甚至有顾客大打出手造成混乱，二手「炒价」也高见数千、以至万元，连带泡泡玛特股价今年8月高见339.8元及「染蓝」。不过，随着Labubu供应大幅增加，热潮开始逐步冷却，早前更有大行忧虑泡泡玛特品牌「稀缺性」消失，正扼杀其溢价能力，截至周三收报200.2元，已较高位累泻四成。

八、汇丰私有化恒生震撼市场

汇丰控股（005）今年10月建议私有化恒生（011），并计划撤销其上市地位，每股作价155元，较当时上日收市价119元溢价约30.3%，而恒生当日股价则急升逾26%至148.5元，堪称近年银行业最重大事件。汇丰12月中进一步宣布，就恒生私有化建议之法院会议及股东大会，将于明年1月8日作出表决及同日公布结果。若获得恒生股东批准，并得到香港高等法院认可后，建议预期将于1月26日生效，恒生股份亦将于1月27日除牌。

九、IPO改革令散户中签机会大减

香港IPO市场今年8月迎来重大改革，上市公司在公开认购部分可选择两种方案，第一方案是初订分配额5%，设有回拨上限35%；第二方案为不设回拨机制，而且公开认购部分可选择固定在10%至60%。有关方案生效后，多只新股均选择以第二方案招股，且选择10%公开发售，令散户中签机会大减，甚至不时出现「顶头槌飞」也抽不中1手的情况。

十、巴菲特12月31日正式退休

「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年5月对外宣布，将于12月31日卸任巴郡董事长兼行政总裁一职，结束其长达60年的执掌生涯，交棒予巴郡非保险业务副主席阿贝尔（Greg Abel），象征一个时代的终结。年届95岁高龄的巴菲特坦言，觉得「自己老了」，并在今年11月感恩节前夕发布给巴郡股东的告别信中提到，将不再参加一年一度的股东会。

