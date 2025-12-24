国资委吁明年国企改革「再上新台阶」 加强上市公司质量和市值管理

据内媒报道，国务院国资委主任张玉卓在2025年度中央企业负责人会议上表示，国企改革深化提升行动的主体任务已基本完成，2026年将在新起点上推动改革「再上新台阶」。他强调，要加强上市公司质量和市值管理，并大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购。

首11月央企增值9.5万亿

在经营效益方面，央企表现总体平稳。数据显示，今年首11个月，央企实现增加值9.5万亿元（人民币，下同），按年增长1.4%。张玉卓指出，面对复杂经济环境，2026年将多措并举稳经营、提质效。

他要求央企要「向内挖潜」，做好全面预算管理及成本管控；同时要精准捕捉潜在市场需求，培育文旅、数字、健康等消费新场景。在投资布局上，首11月央企完成固定资产投资3.3万亿元，张玉卓提出，明年要以有效投资积蓄潜力，靠前谋划一批重大项目和标志性工程。

发力新能源等重点领域

结构调整方面，张玉卓提出要以高质量编制实施「十五五」规划为抓手，促进国有资本「三个集中」。一方面坚持传统产业转型，另一方面接续发力新能源、新能源汽车、低空经济、量子科技及6G等重点领域。他更明确表示，要大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购，但同时提醒要「平衡收益和风险」，积极获取核心要素。

首11月研发投入近9000亿

科技创新方面，今年首11个月，央企研发投入达8,901.6亿元，研发投入强度达2.62%。张玉卓表示，明年将坚持科技创新和产业创新融合发展，统筹推进技术攻关、成果转化和人才生态建设，更好催生新质生产力。