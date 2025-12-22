内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好

中国人民银行联合国家发展改革委及金融监管总局近日发布《人民币现金收付及服务规定》，明确指出2026年2月1日起，行政机关、事业单位、公共服务机构及各类经营主体不得随意拒收人民币现金，亦不得对现金支付采取歧视措施。

社会大众可保存证据投诉

有关《规定》推出后，意味超市、餐饮业、景区和学校等高频消费场所，不可再以「仅支持扫码支付」为由，拒绝接受纸币或硬币。社会大众若遭遇拒收现金或对现金支付采取歧视性措施时，可保存证据向当地人民银行分支机构投诉，相关部门将依法查处并公示处罚结果。

事实上，随著手机支付普及，内地部份商家为降低管理成本和追求便利，已逐渐取消现金支付方式，令市场上部份群体面临不便，其中包括大批老年人不懂使用智能手机，并有外国游客无法适应「扫码支付」的情况。

有内媒指出，新规旨在维护人民币的法定货币地位，防止拒收人民币现金行为，并满足社会大众对多样化支付方式的需求，促进现金流通环境的便利性。

不少内地消费者亦在社交平台上对《规定》表示赞成，有指「万一断网断电，现金还能支撑生活」，亦有人分享之前在商店或银行经历过拒收现金的经历，直言想向监管部门投诉；另一方面，亦有香港消费者认为，「社会的确要平衡，发展高端科技很重要，但年长一辈也要同时照顾的」。

特殊场景亦需提供现金服务

对于无人值守及使用「一卡通」结算等特殊场景，《规定》亦指自助服务设备必须能够应对无法使用移动支付、网路故障或设备故障的现金支付需求；在园区、景区和学校等「一卡通」结算地点，必须提供方便的现金充值和退卡服务；同时，使用转换手段收取现金的商家不得收取手续费。

金融服务保障方面，《规定》指明，经营性的银行金融机构必须办理现金存取业务，并配置足够的现金自助设备。针对「零钱兑换」问题，要求银行对于一次性持有大量硬币和小面额纸币的客户，提供预约或分批次办理服务。