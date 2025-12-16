哈塞特据报与特朗普关系过于密切 受具影响力人士抵制 接任储局主席机会减

美国白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）接任联储局主席一事，原本被市场视为「板上钉钉」，但据报遭美国总统特朗普身边具影响力人士抵制。

据《CNBC》引述消息报道，有人担心哈塞特与特朗普关系过于密切，而讽刺的是，这一点最初却使其成为接任联储局主席的热门人选，而有关阻力或许可以解释为甚么12月初重新安排另一候选人联储局前理事沃什（Kevin Warsh）的面试。

特朗普早前口风有变

特朗普早前曾告诉记者已经选定了联储局主席人选，但上周五接受外媒采访时却表示，沃什及哈塞特均为下任联储局主席大热人选，有关言论令投资者感到意外，而哈塞特在预测市场的赔率也随之暴跌。

报道提到，有关情况更多表现的是对于沃什的推崇，而不是对哈塞特的批评。摩通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）上周对哈塞特和沃什都给予高度评价，但其一些言论却让人觉得更偏爱沃什。

报道又引述消息人士指出，哈塞特的地位开始遭遇阻力，是因为部份人越来越担心，如果债券市场认为他过于受特朗普控制，可能最终会引发债市动荡。

