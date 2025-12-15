亚洲G3货币债及离岸人债表现活跃 渣打料明年发行量不减

今年以来，亚洲区（日本除外）G3货币（美元、欧元及日圆）债券一级市场表现活跃，渣打大中华及北亚区债务资本市场主管严守敬早前接受访问时表示，今年截至11月13日，区内G3货币债券发行量按年增长24.2%至2,005.6亿美元，并已超出去年全年发行量，料全年增幅可达约25%。离岸人民币债券（包括存款证）方面，他指经过首季发行量下跌后，第2季起明显反弹，带动首10个半月的发行量按年升13%至6,677.25亿元人民币。

离岸人债发行量首季后大反弹

严守敬认为，今年离岸人民币债券发行量表现需逐季看才更清楚其趋势，事关年初情况颇艰难，因当时美国总统特朗普上场掀起关税战，令人民币汇率存在不确定性，以致首季人民币债发行量表现欠佳，全季发行量为1,183.48亿元（人民币，下同），按年下跌20.9%，但往后季度的发行量已大幅追回，抵销首季跌幅之余，还带来增长，令年初至11月13日期间的发行量按年升13%，料全年增长势头持续。

第2季离岸人民币债的发行量为2,045.87亿元，按年大幅反弹33%；第3季则为2,550.86亿元，上升17.6%。

越来越多机构发长期离岸人债

他指现时离岸人民币债发行人已较多元化，当然仍以中资发行人占多数。今年所见，有不少国企、央企发行离岸人民币债，且不乏中资发行人发行离岸人民币债作再融资来偿还到期美元债， 因有见及人民币利率较低。同时，很外境外发行人基于内地有投资而发离岸人民币债，以满足其人民币资金需求。另一特别现象，就是越来越多机构发行10年期或以上的长年期离岸人民币债。

今年截至11月13日，亚洲区G3货币债券发行量不但按年录得逾两成升幅，并已较去年全年多出244.81亿美元或近14%。他指年底前仍有很多G3货币债发行在安排中，故相信全年发行量可增约两成半。

展望明年，严守敬预期G3货币及离岸人民币的发行量将持续上升，其中离岸人民币债发行，将受惠人民币国际化、中港两地监管机构积极推动、市场存在需求，以及不少成功发行例子，吸引更多发行人参与。而减息周期则有利美元债发行。