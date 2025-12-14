内地三部门加强商务和金融协同 更大力度提振消费

内地商务部、人民银行及金融监理总局联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度提振消费的通知》，提出了3方面11条政策措施，其中包括加大消费重点领域金融支持 ，加强大宗耐用消费品、数码产品等消费金融服务，挖掘商品消费升级潜能；推动金融机构与平台、重点商家合作，走进商超卖场，完善分期付款、信用卡、手机银行、数位人民币等产品服务模式，更能满足消费者换新需求。

同时，根据客户还款能力及信用状况，合理确定贷款发放比例、期限及利率，落实个人消费贷款额度、期限、利率差异化政策，加速推动个人消费贷款业务发展；适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金；加强金融机构与内外贸一体化重点企业和平台对接，提供境内外交易撮合服务，完善跨境供应链融资模式，支持更多企业内外贸一体化经营，扩大内贸险承保规模，支持更多优质外贸产品进入国内市场。

深化商务和金融系统协作

另一方面，据商务部财务司负责人解读指出，有关政策有三大重点。一是深化商务和金融系统协作，推动地方相关部门加强沟通交流及分工协作，鼓励有条件的地方健全沟通合作机制，强化财政资金、信贷资金与社会资本等合力，细化落实具体实施细则，共同打好政策「组合拳」。

二是加大消费重点领域金融支持，鼓励金融机构围绕升级商品消费、扩大服务消费、培育新型消费、创新多元化消费场景、助力消费帮扶五大重点领域，优化金融产品服务，推动供需两端强化对接，提高对商品及服务消费的适配性，因地制宜推动新型消费发展，支持消费新业态新模式新场景建设，落实各项金融支持措施。

三是扩大政金企对接合作，鼓励发挥「政金企」扩消费合力，进行多层次、多通路、多样化的促消费活动和资讯分享，做好精准对接服务，用足用好相关政策红利，更好满足相关经营主体和消费者需求。