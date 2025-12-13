用好用足各类政府债券资金 财政部：发行超长期特别国债

财政部部长蓝佛安周五（12日）主持召开党组会议，会议指出，按照中央经济工作会议部署安排，明年政策取向上，要坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，提升宏观经济治理效能。

会议指出财政部门要准确把握明年经济工作的总体要求和政策取向，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量，提高政策精准性和有效性。

用好「双贴息」 实施提振消费行动

用好用足各类政府债券资金，发行超长期特别国债，持续支持「两重」建设、「两新」工作。支持优化「两新」政策实施，用好个人消费贷款和服务业经营主体贷款「双贴息」政策，大力支持实施提振消费专项行动。

适当增加中央预算内投资规模，优化实施「两重」项目，优化地方政府专项债券用途管理，更好发挥政府投资带动效应，推动投资止跌回稳。加强财政科学管理，优化财政支出结构，规范税收优惠、财政补贴政策。加强财政政策与金融政策协同，更好同向发力、形成合力。

解决地方财政困难 有序化解地方债

重视解决地方财政困难，兜牢基层「三保」底线。积极有序化解地方政府债务风险，督促各地主动化债，严禁违规新增隐性债务。严肃财经纪律，党政机关要坚持过紧日子。健全预期管理机制，提振社会信心。要及早谋划、落实落细明年各项财政工作，进一步提高财政宏观调控效能，有力推动经济社会持续健康发展。