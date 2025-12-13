Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

用好用足各类政府债券资金 财政部：发行超长期特别国债

宏观经济
更新时间：16:12 2025-12-13 HKT
发布时间：16:12 2025-12-13 HKT

财政部部长蓝佛安周五（12日）主持召开党组会议，会议指出，按照中央经济工作会议部署安排，明年政策取向上，要坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，提升宏观经济治理效能。

会议指出财政部门要准确把握明年经济工作的总体要求和政策取向，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量，提高政策精准性和有效性。

用好「双贴息」 实施提振消费行动

用好用足各类政府债券资金，发行超长期特别国债，持续支持「两重」建设、「两新」工作。支持优化「两新」政策实施，用好个人消费贷款和服务业经营主体贷款「双贴息」政策，大力支持实施提振消费专项行动。

适当增加中央预算内投资规模，优化实施「两重」项目，优化地方政府专项债券用途管理，更好发挥政府投资带动效应，推动投资止跌回稳。加强财政科学管理，优化财政支出结构，规范税收优惠、财政补贴政策。加强财政政策与金融政策协同，更好同向发力、形成合力。

解决地方财政困难 有序化解地方债

重视解决地方财政困难，兜牢基层「三保」底线。积极有序化解地方政府债务风险，督促各地主动化债，严禁违规新增隐性债务。严肃财经纪律，党政机关要坚持过紧日子。健全预期管理机制，提振社会信心。要及早谋划、落实落细明年各项财政工作，进一步提高财政宏观调控效能，有力推动经济社会持续健康发展。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
22小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
3小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
4小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
21小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
23小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
8小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
6小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前