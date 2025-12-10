Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年料仅减息一次

宏观经济
更新时间：03:08 2025-12-11 HKT
发布时间：20:21 2025-12-10 HKT

美国联储局于本港时间周四凌晨三时，公布今年最后一次议息结果，一如预期，减息四分一厘，降至3.5厘至3.75厘之间。而市场人士认为，本港最优惠利率（P息）由于早已处低位，未必会同步下降；又认为美国减息周期未完，明年上半年或再减息两次。

不过，根据反映联储局官员预测的「点阵图」，明年全年只会再减息一次。

联邦公开市场委员会（FOMC）的投票结果为9比3，反映委员之间对减息仍存在分歧。部分委员支持降息以避免劳动市场进一步疲软，而另一些委员则认为宽松政策已达到极限，并可能加剧通膨。

在联储局公布结果之前，芝商所FedWatch工具最新预测降息四分一厘的可能性为89.9%。分析指就业增长不足以跟上劳动力供应增长，失业率呈上升趋势，构成减息的核心依据。

港息大概率不再同步下调

港息方面，本港银行已于9月及10月两度下调Ｐ息。臻享顾问董事总经理王良享认为，今次美联储降息后，香港P息大概率不会再同步下调，因为目前已经重返加息周期前水平，下调P息将压缩银行收入空间。此外，目前银行一个月同业拆息（HIBOR）仍维持在3厘左右水平，缺乏足够的减息空间。他又指，银行或将透过调整贷款息差的方式适当降低封顶贷款利率，间接为贷款客户减轻负担。

展望明年走势，王良享指，美联储于明年上半年有望迎来降息，其中6月降息概率极高，因为5月在美国总统特朗普主导之下，联储局主席将换届，新主席或将推出宽松货币政策。此外，美国就业市场疲软以及通胀水平低于市场预期，均增加来年的降息预期。高盛首席经济学家哈祖斯亦预计，联储局将在1月暂停降息周期，随后在3月和6月实施降息，从而将联邦基金利率推低至3%至3.25%的水平。

华侨银行香港经济师姜静指，美联储将继续推进宽松周期，料逐步削弱美元利差优势。美国近期就业市场和消费者情绪均疲弱，预料美元来年将继续温和走软，惟需对短期风险保持谨慎。

哈塞特能否接棒未有定论

另一边厢，现任联储局主席鲍威尔任期将于明年五月届满，目前白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）被视为热门接任人选，但英国《金融时报》报道称，特朗普与财政部长贝森特（Scott Bessent）预计会见前联储局理事沃什（Kevin Warsh）。哈塞特最终能否接棒，仍有变数。

美国减息｜议息揭盅前 分析料减息0.25厘

据芝商所FedWatch最新显示，12月减息0.25厘的机会率，最新为89.9%，维持利率不变的机会则为10.1%。

哈塞特周四（4日）受访时，被问及是否认为联邦公开市场委员会（FOMC）需在本月会议减息，他表示，「我认为我们应该，我认为我们很可能这样做。」他补充指，联储局理事及地区主席最近的表态，「他们现在似乎更倾向于减息」。

相关文章：美国减息｜联储局12月减息机会达87% 特朗普亲信料减0.25厘 即睇最新议息及官员言论

本周全球市场焦点落在联储局会后声明、最新利率预测「点阵图」及主席鲍威尔的演讲。
本周全球市场焦点落在联储局会后声明、最新利率预测「点阵图」及主席鲍威尔的演讲。

美国议息时间表

美国联储局下次议息时间：2025年12月11日

美国联储局议息日期 联储局议息结果 美国基准利率 香港跟随加息/减息幅度 香港基本利率
2025年12月11日 待公布 待公布 待公布 待公布
2025年10月30日 减0.25厘 3.75% - 4% 减0.125厘 4.25%
2025年9月18日 减0.25厘 4% - 4.25% 减0.125厘 4.5%
2025年7月31日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年6月19日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年5月8日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年3月20日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年1月30日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2024年12月19日 减0.25厘 4.25% - 4.5% 减0.125厘 4.75%
2024年11月8日 减0.25厘 4.5% - 4.75% 减0.25厘 5%
2024年9月19日 减0.5厘 4.75% - 5% 减0.25厘 5.25%
2024年8月1日 维持不变 5.25% - 5.5% 维持不变 5.75%
2024年6月13日 维持不变 5.25% - 5.5% 维持不变 5.75%
2024年5月2日 维持不变 5.25% - 5.5% 维持不变 5.75%
2024年3月21日 维持不变 5.25% - 5.5% 维持不变 5.75%
2024年2月1日 维持不变 5.25% - 5.5% 维持不变 5.75%
2024年1月31日 维持不变 5.25% - 5.5% 维持不变 5.75%

资料来源：联储局官网

美国减息｜美国最新经济数据

美国9月消费支出数据低于前值，核心个人消费支出（PCE）价格指数符合预期。数据显示，美国9月核心个人消费支出（PCE）物价指数按年上升2.8%，低于市场预期，为今周减息提供进一步支持。

至于美国上周首领失业救济人数创逾3年新低，由前周21.8万回落至19.1万人，低于预期22万。截至11月12日，持续申领失业救济人数193.9万人，低过预期196.3万人及前值194.3万人。人力资源公司Challenger报告显示，美国企业11月宣布的裁员人数按月减少53%至7.1万人，按年计则升24%。

美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
 

美国减息｜联储局将公布议息结果
