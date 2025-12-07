内地11月外汇储备增至逾3.3万亿美元 人行连续13个月增持黄金

国家外汇管理局公布，截至11月底，外汇储备规模为33,464万亿美元，较10月底上升30亿美元，升幅为0.09%，继上月后再度刷新2015年12月以来新高；期内，黄金储备为7,412万盎斯，较上月增3万盎斯，即中国央行连续第13个月增持黄金。

外汇局表示，11月受主要经济体宏观经济数据、货​​币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现；在汇率折算及资产价格变动等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。同时，中国经济维持整体平稳、稳中有进的发展态势，为外汇储备规模维持基本稳定提供支撑。

金价高企 部份央行或减持黄金

另一方面，中金报告指出，从供需来看，黄金产量增长稳定，价格主要取决于需求，其中央行购金是近几年主要的需求来源，惟随着金价不断走高，部份央行资产配置中，黄金与储备资产比已超过其目标，出现短期减持黄金现象。不过，全球央行配置黄金的比例整体可能还有上升空间。

此外，据彭博报道，世界黄金协会数据显示在年中经历了一段平静期后，10月份全球央行的购买量有所增加；并提到官方部门购金以对冲美元风险的行为，在俄乌战争及莫斯科被冻结外汇储备资产后开始扩大。

至于中国央行为了提升全球贵金属市场的金融影响力和地位，也在积极向外国央行抛出橄榄枝，提议在中国储存黄金；截至目前为止，吸引了柬埔寨等响应者。