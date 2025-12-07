Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地11月外汇储备增至逾3.3万亿美元 人行连续13个月增持黄金

宏观经济
更新时间：13:26 2025-12-07 HKT
发布时间：13:26 2025-12-07 HKT

国家外汇管理局公布，截至11月底，外汇储备规模为33,464万亿美元，较10月底上升30亿美元，升幅为0.09%，继上月后再度刷新2015年12月以来新高；期内，黄金储备为7,412万盎斯，较上月增3万盎斯，即中国央行连续第13个月增持黄金。

外汇局表示，11月受主要经济体宏观经济数据、货​​币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现；在汇率折算及资产价格变动等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。同时，中国经济维持整体平稳、稳中有进的发展态势，为外汇储备规模维持基本稳定提供支撑。

金价高企 部份央行或减持黄金

另一方面，中金报告指出，从供需来看，黄金产量增长稳定，价格主要取决于需求，其中央行购金是近几年主要的需求来源，惟随着金价不断走高，部份央行资产配置中，黄金与储备资产比已超过其目标，出现短期减持黄金现象。不过，全球央行配置黄金的比例整体可能还有上升空间。

此外，据彭博报道，世界黄金协会数据显示在年中经历了一段平静期后，10月份全球央行的购买量有所增加；并提到官方部门购金以对冲美元风险的行为，在俄乌战争及莫斯科被冻结外汇储备资产后开始扩大。

至于中国央行为了提升全球贵金属市场的金融影响力和地位，也在积极向外国央行抛出橄榄枝，提议在中国储存黄金；截至目前为止，吸引了柬埔寨等响应者。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
22小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
5小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
19小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
立法会选举2025．持续更新｜投票时间上午7时半开始 至晚上11时半结束
02:13
立法会选举．持续更新｜选管会：截至早上10时半共收47宗与选举相关投诉 提醒直选选民切勿盖两个印
政情
3小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
2025-12-06 14:01 HKT
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
4小时前
立法会选举2025．投票率持续更新
立法会选举．投票率｜截至下午1时半 直选投票率15.18% 大埔火灾所在的新界东北低于全港平均
政情
1小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
21小时前