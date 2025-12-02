港数字资产监管政策「快广深」 业界倡借代币化产品提升金融中心地位｜中国宏观经济论坛

星岛新闻集团举行「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，论坛的第二部分集中讨论数字资产监管方针。金融发展局行政总监区景麟表示，本港政府自2022年推出数字资产政策宣言后，至今已推出六大相关措施，本港监管机构的反应已「越来越快、广、深」。香港数码资产学会创办人区伟志指出，当香港有效监管代币化产品，将有利提升其国际金融中心地位，建议本港发行虚拟资产期货，以及容许业界推出数字资产挂钩结构性产品。

相关文章：星岛「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」今举行 会前全场默哀 郭晓亭吁关怀社区、共渡难关

在《香港领航数字资产、变革机遇与挑战》论坛环节上，区景麟表示，Web3发展对传统金融体系带来很大影响，本港政府不断推出相关政策，推动代币化技术应用在实体金融层面，每次都为市场作出「Proof of Concept（概念验证）」，举例指目前香港是全球唯一一个政府三度发行代币化绿色债券。他强调，对数字资产的监管是以「相同业务、相同风险、相同规则」为本，由于Web3仍属新行业，监管机构仍需时适应及学习，但近年的监管措施已越来越快，内容亦更广而深。

区景麟（中）表示，由于Web3仍属新行业，监管机构仍需时适应及学习，但近年的监管措施已越来越快，内容亦更广而深。

同场的区伟志表示，当今传统金融资产的总市值超过100万亿美元，而Web3只有约3万亿美元，增长潜力巨大，而全球投资者已经习惯传统金融资产的规则，香港有能力「将传统金融资产游戏规则引用到Web3，成为Web3中心。」他建议，港交所（388）可引入虚拟资产期货，而监管机构亦可为加密货币挂钩的结构性产品发牌，吸引更多基金或从事人员来港发展。区伟志又指出，Web3其中一个特点是去中心化，产品属全球通行，投资者会选择流动性高或监管相对不严格的地方，香港的监管亦因此需要从中作出平衡。

区伟志（中）指出，Web3其中一个特点是去中心化，产品属全球通行，投资者会选择流动性高或监管相对不严格的地方，香港的监管亦因此需要从中作出平衡。

本港Web3公司安拟集团（Animoca Brands）总裁欧阳杞浚就指出，RWA（现实世界资产）能发挥香港国际金融中心的实力，其关键是取得流动性，在监管层面，不应沿用传统监管制度下采取保守方针，否则反而对港元资资或国际金融中心地位有挑战。他指出，Animoca Brands目前推动的其中一个业务是「零知识证明（zero-knowledge proof）」，可在隐藏个人资料下核实身分验证，属推动代币化资产发展的其中一环，促请当局以创新领域去监管。

KGI凯基首席投资总监梁启棠就指，由于RWA包含不同种类的底层资产，每项风险各异，因此难以以统一标准监管，建议采用「披露为本」的原则监管，让低业将风险分类，相关投资者则可因应其熟悉领域作出决策，相信此举「未必需要写得太死，亦可以鼓励创新。」

区块链平台波场TRON集团环球财务总监欧阳力恒表示，业界从来不抗拒监管，因有监管可让投资者安全交易，但是Web3行业一直捕捉市场需求，希望当局会适度放宽，就业务的个别特性去调整手法。

相关文章：

林帼瑛称本港角色 升级至「增值平台」 获国际资金加速配置｜中国宏观经济论坛

沈建光吁港加强交通建设 打造北都成连接器 「京东正加大对港投资」｜中国宏观经济论坛

周以升指港楼市已温和复苏 租金回升至2019年峰值 值得内地借鉴｜中国宏观经济论坛

内企「出海」步2.0阶段 特朗普变相成推动力 逾200名CEO来港取经｜中国宏观经济论坛

港零售业需升级转型 商场用会员数据精准推送 Keeta料宵夜外卖成增长点｜中国宏观经济论坛

中港医疗融合成趋势 3类服务北上需求大 康健：定期有内地客南下｜中国宏观经济论坛