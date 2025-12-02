Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

人民币料创近5年最佳表现 无惧中美贸易紧张 分析料明年升穿「7算」

宏观经济
更新时间：10:39 2025-12-02 HKT
发布时间：10:39 2025-12-02 HKT

市场对中国资产和经济的乐观情绪日益升温，盖过了对中美贸易紧张局势的担忧，令人民币有望创下5年来最佳年度表现。美元兑离岸人民币今早曾报约7.07水平，以年初至今计，人民币汇价升值近4%。此外，分析师普遍看好人民币2026年的前景，其中高盛上月也上调了预测。

两轮贸易战表现截然不同

据彭博报道，今年人民币表现与2018年爆发第一轮贸易战期间截然不同，当时市场猜测中国将压低人民币以支持经济增长，汇率从当年3月高位下跌超过13%至2019年9月的低位。虽然今年4月美国总统特朗普引发关税风波期间，人民币亦一度走贬，在年中时亦因经济增长乏力而受压，但到了8月，随着全球风险情绪回暖，人民币开始回升。

报道提到，中国应对今轮中美贸易战的策略与特朗普第一任期内有所不同。由于中国经济在2018至2019年严重依赖美国消费者，其选择十分有限；但如今中国出口多元化，拓展了「全球南方市场」，而且巩固了在稀土等关键供应链中的主导地位。

人民币回升的同时，美元下跌也带来了一些帮助。在美国政策不确定性和预算赤字扩大的担忧下，彭博美元现货指数今年以来已下跌约7%。

分析料人民币还有升值空间

纽约梅隆银行驻香港的亚太区高级市场策略师Wee Khoon Chong认为，人民币还有升值空间，从技术层面预测，美元兑人民币将在2026年某个时候升至1美元兑7元人民币，而指「稳定、强势的人民币」对于维护市场和投资者的信心至关重要。

此外，高盛上月上调了对在岸人民币的预期，理由是看好中国出口和经常帐盈余，并指人民币可能在3个月左右升至6.95，并在一年内达到6.85。

