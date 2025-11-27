美国防部认定多间中资企业「协助中国军方」 涉阿里、百度及比亚迪 阿里回应：毫无依据

据彭博引述五角大楼致美国国会信件指出，美国国防部认定阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亚迪（1211）等中资企业应被列入「对中国军方提供协助」的企业名单，而致函时间是在美国总统特朗普与中国国家主席习近平达成贸易休战协议前大约三周。阿里巴巴集团回应《星岛头条》时表示，将阿里巴巴列入第1260H条清单的提议毫无依据。阿里巴巴并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略；集团进一步指出，阿里巴巴的业务与美国军事采购无关，即使被列入第1260H条清单，也不会影响我们在美国乃至全球正常开展业务。

名单不带来任何直接法律后果

报道指出，美国国防部副部长Stephen Feinberg在10月7日致众议院与参议院军事委员会主席的信函中通报了相关结论。目前尚不清楚这些公司是否已被正式列入五角大楼所谓的「1260H名单」，该名单本身不带来任何直接法律后果，但对美国投资者而言是一项重要警告。

华虹、速腾及药明康德也符条件

Feinberg在信中表示，上述3家企业及新易盛通信技术、华虹半导体（1347）、速腾聚创（2498）、药明康德（2359）与中际旭创都符合被纳入1260H名单的条件。他又指，在审查最新可用信息后，国防部认定有8家实体符合相关法律对「中国军工企业」的定义，应列入1260H名单。

该名单旨在识别与中国军方有关、且在美国运营的企业，每年均会公布，而最近一次是在特朗普上任前的1月，当时并未包含这些公司。惟目前已包括逾130家被指与中国军方合作的实体，涵盖航空公司、建筑公司、航运企业、计算机硬体制造商及通信企业等。

报道提到，部份中国知名企业在今年1月被列入名单后股价大跌，腾讯（700）和宁德时代（3750）均受到冲击。对于努力在全球AI领域大展拳脚的阿里而言，被列入名单将是一个重大挑战，名单中其他公司也是如此。

另一方面，英国《金融时报》早前亦有报道指阿里曾向中国军方提供针对美国目标的技术支持，其后阿里予以否认，并质疑是一场意图破坏特朗普近期与中国达成贸易协议的「恶意公关行动」。

