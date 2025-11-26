港零售商需放弃价格竞争思维 商场IP活动助增独特体验 AI及机器人增效率

北上消费潮持续、内地品牌密集攻港，本港零售业在高成本结构性困境及价格竞争劣势下，正面对传统业态承压及市占率重构的双重考验，而「体验升级」与「AI赋能」或是破局核心，例如商场创造独特场景、AI精准行销与自动化服务，中小企亦可透过技术升级重塑商品价值等。星岛新闻集团将举办「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，特邀业内专家结合实战案例分析消费趋势，探讨AI时代香港零售的生存之道与价值重塑之路。

商场升级「生活圈」吸引留港消费

新鸿基地产旗下The Point作为全港最大型的商场综合会员计划，至今拥逾300万名会员，其行政总裁吴秀美认为，北上消费热潮重塑了消费者对性价比及服务期望，香港零售业则打造独特的本地消费体验回应，例如商场升级为集购物、娱乐及美食于一身的生活圈，以新地商场为例，今年特别引入香港首店2nd STREET及韩国人气食肆青年大邦等。

自从推出为较高消费会员而设的The Point Gold会员计划后，亦成功将消费从单纯购物，延伸至全方位尊贵生活体验，例如透过提供专属贵宾室、预约电动车充电、双倍积分等礼遇，并利用会员数据为商户精准推送个人化优惠，有效提升高消费会员的忠诚度、到访次数和消费额等。

实体零售方面，以无可取代的线下体验及贴心服务突围，具体策略包括举办热门IP主题活动，例如Toy Story、KAKAO FRIENDS等，将「粉丝经济」转化为实体人流与销售；增设宠物友善、亲子天地等设施，延伸出「第三空间」，让商场成为社交生活据点。

另外，The Point App提供众多商场及商户优惠内容，后台运用AI技术及逾千个个人化标签智能推送最相关资讯，令会员体验更个人化，更快接触适合自己的优惠。同时，该App整合线上餐厅取票、泊车优惠、奖赏及商户推广，将线上流量带动至线下消费，形成商场专属生态圈。吴秀美相信，商场以「生活圈」定位，结合线下独特体验与数据驱动的个人化服务，有效吸引顾客留港消费，并在电商竞争中突围。

抖音及小红书等数据 实现精准营销

数码港人工智能与数据科学总监严涤宇指出，香港零售业已走出低谷，呈现温和复苏，中环更有餐饮企业在今夏创下消费额历史新高，但未能成功转型的商户仍然要面临淘汰。随着市场M型化趋势，零售业也迎来新机遇，例如清真菜系等小众市场的兴起。

严涤宇强调，香港零售业应放弃与内地进行成本竞争，转而透过AI技术聚焦于高质量与订制化体验，具体应用包括以机器人实现餐厅服务与厨房自动化提升效率；透过分析抖音、小红书等平台数据，实现精准营销与个人化内容推送。对中小企而言，可选用已整合AI技术的现成系统轻松升级。

他期待论坛讨论能超越将AI实现工作自动化的初步阶段，进一步探索AI如何催生革命性的零售与餐饮新模式，为用户创造前所未有的体验。

价格战毫无胜算 应确立中高端定位

香港中小型企业联合会主席郑仲邦认为，在北上消费潮与内地电商的双重冲击下，香港零售业必须正视「高成本」的结构性现实，放弃价格竞争思维，转向提升体验与AI应用来寻求生存空间。

郑仲邦指出，北上消费「便宜又高质」已成不可逆转趋势，加上本地租金居高不下，香港业主无意减租，使价格战毫无胜算。他强调，零售业出路在于应用AI技术，例如实体店引入虚拟试衫技术，让顾客毋须亲身试穿，也可预览搭配效果，更可透过AI分析顾客喜好，精准推荐最适合的商品，提升购物效率及体验。

为推动转型，他建议业界应确立中高端定位，专注提供无可替代的消费体验，令消费者认同200元一餐饭是物有所值的。至于本地电商亦应专注销售高单价、高品质的商品，并提供善售后保障，而非与淘宝、拼多多等打价格战。

他期待论坛能够为业界提供具体建议，包括探讨在内地零售强势下，香港企业的生存之道、本地企业运用AI成功突围的实战案例，以及探讨香港与内地企业合作共赢的空间。

