公屋阿妈寸倒垃圾「揾唔到钱」 被辱清洁工竟是老板 公开超狂身家反击：住私楼已供完｜Juicy叮

有清洁公司的老板在网上分享到公屋收垃圾时，竟遇到一位「怪兽家长」当面将他当作反面教材。该名港妈指着事主，对身旁的小朋友大声说教：「畀心机读书，唔系好似佢咁要倒垃圾又揾唔到钱。」事件引起热议，其后神反转的剧情更让一众网民大呼痛快。

老板顶更「微服出巡」遇白鸽眼公屋师奶

被耻笑的清洁工在社交平台Threads上发文表示，日前「揸架垃圾车出街收垃圾」，去到公屋，遇到一名阿妈当著他的面「指住我对住小朋友讲『畀心机读书，唔系好似佢咁要倒垃圾又揾唔到钱』」。

事主随后在帖文揭开了其真实身份，原来事主不仅「读到书」，更是「部门负责人」，旗下管理超过一百部垃圾车。他平时更是「揸跑车番工放工，住私楼，供完」。事主解释，当日只因有伙计临时有事，体恤下属的他想减轻大家负担才亲自出车帮手，没想到一番好意却无辜沦为港妈口中揾不到钱的「反面教材」。

揭行内秘辛：戴「地通拿」开工 隐形富豪极多

事件曝光后，引发网民热烈讨论，事主亦在留言区大爆行业秘辛，直言现时「垃圾行业老化，个个就退休加无后生入行」，但其实只要「识几只字，个人正常少少，唔怕蚀底去做去学，好快上到管理」。有网民亦和应指，这行其实绝非想像中低薪，有网民留言分享指曾见过一名驾驶垃圾车的大叔，「扭呔入嚟个阵戴住只地通拿」，直言香港虽小但世界很大，劝吁大家不要做井底之蛙。事主更透露，驾驶吸渠车等厌恶性行业，其实极少公开招聘，可见行内充满隐形富豪。

焫㷫各行各业 前空少分享超爽「神回复」

帖文亦引出不少各行各业的人吐苦水，一名自称退休的空中服务员分享，当年常听见有妈妈对子女说：「畀心机读书，唔系好似佢咁要喺飞机派餐」。他笑言自己袋了多年的「完美对白」一直未有机会说出口：「记得要听妈咪话畀心机读书呀，到时揾到钱带仔女坐飞机，可以试吓坐我哋嘅商务舱」。

有网民亦狠批该名港妈的行为，直斥「就算你唔系负责人，啲免费享用紧纳税人资助嘅公屋人，当面去奚落辛勤工作嘅人都几好笑」，有网民亦指出在人工智能年代，文职随时被AI逐步取代，反而劳动阶层更是无可取代。

网民反应两极：太玻璃心vs社会欠缺同理心

不过，网络世界向来百花齐放，部分网民对事主的反击不太受落，有留言质疑事主若真的财富自由，根本毋须介怀一句路人的闲言闲语，直指他「玻璃心」及「自卑」。

但同时亦有网民替事主的前线员工抱不平，指出事主的员工平日就是这样被无礼对待，认为社会应多点同理心：「冇咗你哋个社会好大获，我哋要心存感激对待每一个工作嘅（清洁）叔叔同姨姨。」

来源：garbage.man.hk＠Threads

延伸阅读：拜山男女大闹葵涌灵灰阁 威吓丧骂七旬清洁工：「总之我以后唔想见到呢个人喺度出现！」



