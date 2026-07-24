打工仔现危险认知偏差 月薪两万学人「睇唔起$100万」 网民列5大改写命运用途｜Juicy叮

小时候五毛钱的麦芽糖，甜过一整个无忧的暑假；如今在物价飞涨的繁嚣都市里，打工仔却在斑驳的浮华中，渐渐迷失了对金钱的真实触感。

近日有智者一针见血地指出，发现不少「月薪可能得一两万嘅人」，竟然学人口轻轻地嫌 $100万 只系小数目，认为这是危险的认知偏差，于是列出了这笔巨款在现实中足以「改写命运」的 5 大用途。详情见下图及下文：

打工仔现危险认知偏差 月薪两万学人「睇唔起$100万」 网民列5大改写命运用途逐张睇↓↓↓↓

月薪两万不吃不喝 $100万需储4年多

楼主日前在社交平台 Threads 上发帖，直言在网上经常看到一种奇怪现象。许多月薪可能只有一、两万元的人，讲起 $100万时口气好轻松，大叹「$100万咋嘛，喺香港买唔到嘢」或「$100万算系咩，随便一层楼都唔够」。

楼主拆解3大嫌钱少心态

然而楼主随即点出残酷现实，指「$100万系几多？以月薪两万计算，唔食唔用唔交租，要储足 $100万 系4年多。」

楼主更分析，这种「$100万系小数目」的危险心态，其实是由3大原因造成：

一，是社交媒体制造的错觉，成日睇到有人讲千万身家、百万年薪，久而久之就以为呢个系正常水平，$100万就显得微不足道；

二，是楼价扭曲了金钱感觉，当一个单位动辄几百万甚至过千万，$100万确系买唔到楼，但唔代表$100万唔系一笔真实嘅财富；

三，是纯粹的一种心理保护，讲$100万系小数目，系避免承认自己其实连$100万都未有嘅自我安慰。

楼主警告，无论是用于投资、应急还是创业起步，$100万的流动资本都足以改变很多事情。「对一百万冇感觉，先系月薪两万嘅人最危险嘅认知偏差。」

$100万 5大改写命运用途

接著，不少网民与楼主从不同维度，总结出拥有 $100万 流动资金在现实中足以改写人生命运的5大用途。

首先，楼主指出这是「创业起步」的启动资本，绝对可以改变很多事情；其次这是一笔强大的「应急」救命钱，足以应付突发危机。

网民则接力指出第三个用途，表示一有钱就会买收息 ETF（交易所买卖基金）和指数 ETF，作为滚存财富与投资被动收入的本金。

另有人点出了第四个用途，指出人到了40多岁发觉供楼都供了几百万时，便会明白这笔钱能用来偿还大额债务，大大减轻压力。

最后，结合许多网民的共鸣，拥有这笔存款能为打工仔换取职场上的尊严与底气，遇到不公时也有不委曲求全的选择权。

网民：讲到100万好少 先显出自己有钱

面对$100万这笔金钱的真实价值，有人直指，这取决于看待金钱的角度，形容就像经典的「半杯水理论」：「半空定半满，睇你点睇。」、「喺月薪面前，$100万好多；喺资产面前，$100万好少。」亦有网民看穿部分人的虚荣心理，直言：「讲到100万好少，先显得出自己有钱。」

网民亦和应指：「使一球系好少，揾一球（赚$100万）系好多。」也有人感叹：「100万系唔多，但要有都唔系咁易。」

亦有过来人分享拥有第一个百万时的真实心态，表示虽然钱不算巨富，但绝对会好好珍惜，并将它化为钱滚钱的种子：「当自己储到第一个$100万，确实唔系好多，但会好珍惜呢一旧钱，亦唔舍得去盲目揈咗佢，只会不停谂点样可以令佢钱生钱。」

有网民则点出，对$100万的看法会随著人生阶段和年龄而改变：「睇年纪，20、30岁会觉得有100万好多，但到40几岁，就发觉唔系咩钱，可能因你发觉供紧层楼都供咗几百万，可能系户口唔止呢个数，可能系Cold call（推销电话）打嚟话已批$100万贷款，你会发现有$100万唔难，咪睇唔起$100万。」

不过，亦有网民警醒大众，指出虽然$100万在通胀和楼价面前不算多，但在现实中拥有此身家的人比比皆是，若打工多年仍未达标就应该好好反省：「$100万唔系小数目，但有嘅人系真系好多，如果出嚟做咗一段时间嘢都储唔到$100万，就应该要谂下问题喺边度。」

资料来源：uttiger3828＠Threads

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