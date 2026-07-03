新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮

不少新手「上车」客装修时都喜欢参考网上的唯美「样板屋」，但原来很多设计在香港独特的居住环境下往往「中看不中用」，随时是贴钱买难受。

有好心的资深装修师傅特地拆解3大港人「后悔设计」助新手避雷，不但毫不留情地揭开「零缝隙衣柜」骇人真面目，并强烈提醒开放式厨房可能是一场噩梦。详情见下图及下文：

新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目逐张睇↓↓↓↓

盲抄网上靓装修 住几个月即出事

一名资深装修师傅前天（1日）在社交平台 Threads以「香港装修」为题发帖，向准备装修的新业主发出真诚忠告。他表示见过太多二十、三十岁的年轻人，储够首期买了人生第一层楼后，便满心欢喜地装修新屋，结果却落得贴钱买难受的下场——

「网上见边样靓就照抄，结果住咗几个月就开始出问题。我做咗装修咁多年，真系想同准备装修嘅朋友讲句，香港住屋环境，同网上睇𠮶啲样板屋，真系两回事。」

大忌一：开放式厨房满屋油烟

楼主指出，香港人的煮食习惯多油烟，开放式厨房随时会成为生活噩梦：「第一，开放式厨房真系要谂清楚🍳。香港人有几多个屋企唔煎鱼、唔爆香、唔炆餸？你日日咁煮，就算抽油烟机几劲都好，都一定有油烟走出嚟。」

他警告，日子久了，全屋的梳化、窗帘、冷气和墙身都会慢慢沾满油烟味，难以抹干净；若日后忍受不了想改回有门厨房，工程将会更加浩大。

大忌二：到顶「零缝隙」订造柜 柜背发霉惨不忍睹

现时流行「零缝隙」的到顶订造柜，但楼主指这在潮湿的香港其实是一大陷阱：「第二，订造柜唔好乜都贴到实一实。而家好兴做到顶，又要零缝隙，睇落系靓。但香港天气咁湿，尤其靠外墙或者低层单位，如果柜背贴住幅墙，啲湿气根本散唔到。」

他更透露拆柜时常发现的可怕景象：「我拆过好多柜，前面新净，后面成幅都系霉！所以做柜𠮶阵，我通常都会叫木工留返少少通风位，靠外墙嘅位置更加要做好防潮处理。呢啲平时睇唔到，但真系住几年就知分别。」

大忌三：预算错配 忽视防水工程手尾长

第三点，师傅语重心长地提醒业主，预算宁愿花在防水等基础工程上，也不要一味追求表面奢华：「预算宁愿摆落防水，都唔好净系追求表面靓🚿。真正影响你住得舒唔舒服嘅，反而系啲睇唔见嘅工序。」

他指出，若厕所或厨房的防水做得马虎，没有处理好有水位的地方，一两年后便会出现墙身起泡、剥落甚至渗水，届时维修需要「又要凿、又要整，搬晒啲家私先做到」，劳民伤财。

网民深表认同：得防水，得天下

楼主最后总结，「装修最紧要唔系边样最靓，系边样最襟住、最少麻烦。」有网民十分认同楼主强调防漏工程的观点，精辟地留下金句：「师兄，畀个👍🏻你。得防水，得天下」。

资料来源：bifi208＠Threads

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