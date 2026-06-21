将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮

港铁月台再次出现荒谬一幕。一名黑裙女子在毫无包装保护的情况下，单人匹马将一件高过头的超巨型「贴身神物」运入港铁将军澳站，更在月台单手扶著霸气候车。照片曝光后引起网民关注，除惊叹女子力大无穷「撑起半边天」外，这件「贴身神物」赤裸裸通街走的卫生问题，也惹来非议。详情见下图及下文：

将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟逐张睇↓↓↓↓

楼主：女人真系撑起半边天

楼主今天（21日）在社交平台 Threads 上载相片发帖，留言指：「一个女人可以搬到张床褥去搭地铁，女人真系撑起半边天👍🏻👍🏻」。

从上传的相片可见，现场为往宝琳／康城的月台。黑裙女在月台仅以单手扶著一张高过她整整一个头的双人床褥边缘，神态自若地候车。

有网民除了惊叹「咁大张点入到闸？」外，还惊讶「咁好力水？」、「真系入到车厢？」，并指「咁大力，抵佢悭返搬屋运费！」、「唔怕面懵，好嘢👍！」、「黐线㗎！」。

运送过程匪夷所思 无包装掂晒地

不过，目睹床褥在无胶袋、无纸皮的情况下「赤裸裸」通街走，更多网民第一时间联想到卫生问题。由于运送过程实在太过匪夷所思，网民疯狂调侃：

•「床虱先入屋，然后蔓延埋隔离屋🤡！」

•「点解咁都入到地铁，仲有个床褥掂晒地。返到屋企唔系即刻攞嚟用呀嘛？🤮」

•「我有冇睇错？佢个床褥系连胶都冇，一啲包装都冇？？？」

•「错重点，张床褥完全唔包就咁通街走，真系干净又卫生🙂‍↕️。」

•「呢啲人都系奇怪……床褥呢啲咁贴身个人嘅嘢，都唔应该咁样搬啦！无包装无剩掂晒街外地方、地铁车厢、街外地下，咁污糟。」

•「呢个女人好有问题，搬咁大张床褥入闸已经好厉害，仲要张床褥冇包装，佢要搬去边度都应该污糟晒，究竟个脑生咗去边？」

有人更加估计：「新床褥无嘢包实？可能垃圾站拎二手的🤮。」

画面太癫 网民疑是「AI制图」

由于相片的画风实在太超现实，也有不少心水清的网民冷静查问，质疑相片是否虚构：「有冇人怀疑这张相片是 AI（人工智能）？」、「AI 下话？」

不过，这类「货运党」霸气挑战公共交通工具的奇观，在港并不陌生，有网民分享自己见过的更夸张场面：「见过成部洗衣机搬上巴士😣。」

根据《香港铁路附例》，「运载行李」的「一般条件」——市区线行李体积的限制：除非得到港铁公司书面特准，每名乘搭市区线列车的乘客只可携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过170厘米、而任何一边的长度均不超过130厘米的行李。

惟持有由港铁发出的有效「港铁携带较大型乐器许可证」或「港铁携带较大型乐器及体育用品许可证」的乘客，则可在受制于该许可证的条款及条件下携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过235厘米、而任何一边的长度均不超过145厘米的乐器或体育用品。

资料来源：kinwingringo＠Threads

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