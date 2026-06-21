睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮

有自嘲「穷鬼」的港女因一个心动理由睇中烧炭盘，计划买入装修自住。不过，这念头一动，即有「凶宅」过来人现身劝世，淡淡然自爆一句：「冇嘅，我病咗几个月」，真是信不信由你。详情见下图及下文：

睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月逐张睇↓↓↓↓

楼主：买嚟装修自住谂得过

楼主昨天（20日）在社交平台 Threads 发帖，留言指：「有冇人住紧凶宅？最近睇咗个单位有人烧过炭，但送到去医院急救，价钱真系好抵，其实买嚟装修自住好似都谂得过」。

楼主在回应栏无奈补充「穷鬼系咁…又平咗50万了」，并进一步透露烧炭情况，指「死咗啊最尾」、「去到医院就死咗」、「总之系白车走，唔系黑箱车」。

在回应网民「估唔估到价？做唔做到按揭？」等提问时，楼主更指「个Agent（地产代理）话做到」、「估到」。

网民关注：穷鬼 VS 冤鬼

面对凶宅有「50万大劈价」的强烈诱惑，「向钱看」的网民直言「穷」才是人世间最恐怖的事：「有咩恐怖得过穷？」、「其实睇你怕唔怕、迷唔迷信啫，香港最怕就系穷」、「呢个世界人比鬼恐怖...穷都好恐怖...」。

甚至有人豁达地表示：「自住冇乜所谓㖞，其实自古以嚟咁多天灾人祸，又成日打仗又大屠杀咁，有边寸地会系冇冤魂呢？」、「地球上到处都死过人」、「平均一日一单，周围都死过人，可能住咗都未必知」。

有人更直言只要行得正企得正就无有怕：「其实睇你个人迷唔迷信，我朋友就天不怕地不怕，佢觉得佢有冇做亏心事就唔会惊依啲嘢，所以都系睇你有冇做亏心事」。

网民：住到要烧炭 风水系点自己谂

不过，还是有不少网民从玄学角度极力劝退楼主，提醒：「凶宅如果死过人，冤气大」、「我觉得只要有一丁点疑虑，都唔好买。除非你有好多钱咁，呢间唔住咪买过间啰😂」。

有网民一针见血指出盲点：「住到要烧炭，风水系点自己谂」、「屋企嘅风水真系好紧要，如果间屋风水差，住落会好影响运势，就算唔使钱都系咁话」。

更有疑似过来人抛出震撼弹，淡淡然的一句回复：「冇嘅，我病咗几个月」可堪回味；亦有人分享身边人撞板经历：「有朋友住过之后成日病，佢自己唔信，但佢家人Ｘ到佢飞天，最后都要佢搬走咗 😂」。

网民忧易买难卖

除了鬼神之说，亦有精明网民实际地指出「凶宅」的致命伤在于市场流转率：「易买难卖呢」、「唔会自住，只做投资放租」、「你转手未必卖得出。不买」。

网民苦口婆心提醒楼主，就算过得了自己那一关，也要考虑下一手的承接力：「你自己惊唔惊系你自己问题，但呢类货市场未必接受，或者愿意用市价接受」、「你考虑到唔介意嘅下一手用咩价钱承接你个单位就得...... 或者，你预咗住一世」。

资料来源：dreydreydreyyyyy＠Threads

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