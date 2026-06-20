黑喼横摆中间双脚越擘越开 港铁「越界男」几乎大髀贴大髀 短裤女吓坏 网民传授防抽水反击神招｜Juicy叮

港铁车厢惊现怀疑有意占便宜的「越界男」，两只脚中间摆放了一个横放的黑色行李箱，双腿越擘越开，几乎与坐于身旁的短裤女大髀贴大髀，吓得女方连出两招对付。女事主痛定思痛，在网上发帖提醒「只要掂到你唔舒服就要出声」。大批网民睇唔过眼，怒轰这名「越界男」根本就是摆明特意「抽水」，纷传授「防抽水」反击神招。详情见下图及下文：

黑喼摆中间双脚越擘越开 港铁「越界男」几乎大髀贴大髀 短裤女吓坏 网民传授防抽水反击神招逐张睇↓↓↓↓

楼主：对脚分到超级开

楼主昨天（19日）在社交平台 Threads 上载相片发帖忆述，当天早上搭乘港铁时，旁边男乘客的两只脚中间摆放了一个横放的黑色行李箱，双脚因此张得超级开：

「今朝搭地铁隔离个男人两只脚中间摆咗个喼，对脚分到超级开，系过晒界直情黐住我的。我系咁向隔离避开，同用袋隔开佢，佢后尾越分越开，不停掂到我大髀，但系我唔够胆出声，最后我自己企起身走咗。奉劝大家无论人哋系咪特登，只要掂到你唔舒服就要出声 😭😭😭😭」。

楼主在留言区补充，自己当时曾试图反击，可惜对方完全不当一回事：「我之后摆咗个袋喺我哋中间，用力揿落去，佢望下我又冇反应，我最后都系败走😭😭😭😭」。

网民：百分百揩油

楼主的遭遇引来不少网民的共鸣与心疼，判定「越界男」的行为极度不齿，是刻意占便宜：

• 「特登抽水啦，啲核核突佬抽水嘅花款比你想像嘅多，见唔对路要识开声闹」

• 「下次妳大叫『非礼呀』，因为男女受受不亲，系唔可以大脾贴大脾掂到妳肌肤的😌」

• 「咁样唔止唔舒服啦，严重啲讲可以系非礼啊，佢著短裤，你又著短裤，三唔识七男人大髀贴住女人大髀？」

• 「男人角度，佢百分百系揩你油」

• 「正常唔会咁坐法，有心嘅」

• 「讲真佢有心避忌一定唔会咁坐，好明显佢特登」

• 「我双腿之间摆喼都唔会咁摆，因为呢个系最唔舒服嘅方法，正常人要摆双腿之间都系打栋咁摆，自己坐得舒服，又唔会阻到人😀🤏🏻所以佢呢啲，我一律当特登」

网民传授「防抽水」反击神招

不少网民安慰楼主，认为她及时起身离开是最明智的保命与自保方法：

• 「识起身行开已经好叻㗎喇，知道唔系个个有胆出声」

• 「我在纽约地铁内乜人都有，无论你是男是女保命之法，一觉得唔妥，走！！！」

• 「摆明突登，如果唔敢出声最佳方法就系走开保护咗自己先。」

• 「立刻离开个位，宁愿唔坐都唔好蚀底畀佢」

同时，也有大批热心网民「过两招」给一众女士，分享若再遇到同类事件时的强硬反击大法：

• 「大声有礼貌咁叫佢合埋对脚，你无位坐唔想掂到佢，等其他人都听到望住你哋」

• 「直接问佢：『唔好意思呀先生，想问下你擘到对脚咁大系咪想搏我懵呀？』记得要大声少少，俾附近嘅人都听到」

• 「通常我会拎个袋隔住，如果都系唔得，拎条锁匙出嚟，尖𠮶边对住佢，佢feel（感觉）到痛就会缩脚」

• 「我上次搭车同样经历……我拿个背包，放在我哋脚之间，然后我就大大脚学佢咁叉开，顶番佢只脚入去，正常嘅人自然会缩番入去。对付呢啲人，唔可以怕事……」

• 「翘脚，踩佢个喼」

• 「如果系我我都会缩一缩先，佢再继续呢，我会出声有冇搞错！（出声表示不满），佢再黐埋嚟，我唯有拎手机影相／拍低佢，起身行开，最好影埋个样有根有据认埋个人！所以好明白女士喺咁嘅情况下个心情，又惊又嬲又无助！」

• 「我有次都试过，有条友喺我隔离咁样坐（仲要冇喼），我踩Ｘ住佢只脚起身然后走咗」

资料来源：Threads

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