恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮

一名港男早前接到一名陌生恶汉的「白撞」来电，指令他「听朝返写字楼见我」。一头雾水的港男追问到底，却多番被挂断电话。事后，有热心网民看过两人的对话过程，惊揭事件背后恐涉及科技阴谋——骗徒的真正意图，其实是要引事主开声，继而偷走「呢样嘢」。详情见下图及下文：

恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」逐张睇↓↓↓↓

恶男命令「听日返嚟见我」 后狂挂断电话

楼主早前在社交平台 Threads 以「诈骗死全家」为题发帖，忆述早前睡觉时电话响起，来电显示为「9XXXXXX2」。接通后，对方的态度极之恶劣：

👺 恶男：「你听朝10点钟返嚟写字楼见我！」

🙋‍♂️ 楼主：「先生，请问你边位？」

👺 恶男：「依家连我系边个你都唔知呀？」

🙋‍♂️ 楼主：「你会唔会打错电话呀？」

👺 恶男：「咩打错呀？XXXXXXXX啰！」

🙋‍♂️ 楼主：「但我真系唔知你边位㖞...」

电话随即被对方「Cut线」（挂断）。怎料几秒后，恶男又再次打来：

👺 恶男：「我都系叫你听日返一返嚟见我啫。」

🙋‍♂️ 楼主：「咁你话畀我知写字楼喺边先得㗎😆」

👺 恶男：「你依家连我都唔识呀？」

🙋‍♂️ 楼主：「咁你话畀我知写字楼边度，我听日上嚟啦。」

恶男随后再度挂断电话。楼主其后用 WhatsApp 传讯息追问对方身分，对方竟又打电话来追问：「咁你听日返唔返嚟？」，当楼主重申「我唔知写字楼喺边呀」，对方第3次Cut 线，并把来电飞往留言信箱。

楼主接著在帖文怒骂「Ｘ你个嘴，我向所有Junkcall（垃圾来电）网举报晒条Ｘ头，再Whatsapp 举报埋佢，做人真系要有礼貌，最Ｘ憎人Cut线」。

网民揭露科技阴谋

看过事件的来龙去脉后，不少网民一言惊醒梦中人。大家估计这并非普通的整蛊电话，而是骗徒特意设计的「语音陷阱」，目的是要录下楼主的声音，再利用 AI（人工智能）技术「复制」声线去行骗：

• 「对方已经不正常，你还跟他尝试沟通，救命啊！🙄👎骗徒已经录了你的声音😔」

• 「同佢讲咁多，你把声已经俾人偷咗啦。之前有同事听咗个一模一样，过两日就有人打俾佢屋企人用佢把声借钱」

• 「攞咗你把声，输入AI再转人性，可能你之前装咗一啲软件，落咗你电话号码小心」

网民提醒要有防骗意识

有网民更提醒要有防骗意识，因长篇大论的沟通反而正中骗徒下怀：

• 「其实最佳嘅方式系，听到啲电话，即刻收线」

• 「旨在录你把声，撩你讲多啲嘢，就会AI得真啲，接未知来电，顶笼讲声喂就算」

• 「而家接到呢啲唔会再出声回应。费事佢录低我声纹再去唔知做咩。寸番佢型𠮶一阵，有冇手尾跟唔知」

• 「电骗嚟，会录你把声」

• 「我都收过这电话，小心录取你的声纹」

• 「录Ｘ你把声，再用AI模仿」

网民分享反击大法

帖文同时引出大批曾接获同类「听朝返写字楼见我」电话的网民留言，分享各种爆笑的反击方式：

• 「遇到过，用低音重复问咗3次『你系边个』就直接Cut线」

• 「听过几次，问佢边个写字楼，我有好多个写字楼，佢就收我线」

• 「早几个月都收到，琴日用，9XXXXXX6 再打过嚟，噏得出我个英文名，又系同一样嘅对白，我喂完两声就Cut咗佢线」

• 「第一句就知系诈骗电话，仲讲咁多，Cut佢先」

• 「之前都收到类似嘅电骗，把声劲似我一个男同事，我咪行出去望吓，之后知系电骗就Cut线Block（拦截）埋」

• 「我妈咪都收到几次咁嘅电话，又讲得出系咩名，又系叫佢听朝10点过去写字楼」

• 「我都接过呢类电话，话系我领导，叫我听朝去写字楼㖞，但我就系领导🤣，直接XX佢老X之后Cut线」

• 「我最近都收过一模一样嘅电话，佢仲扮系我老细！XX佢啊！把声同语气都唔系我老细」

Threads截图（资料来源：shinglika＠Threads）

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