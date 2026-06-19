港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮

港铁惊现时空旅人？旺角站月台早前迎来一名以担挑运家当的乘客，几十年来几近在香港绝迹、「十里不换肩」的神技重现。这个极具年代感的奇特画面让人啧啧称奇，好眼力的网民更从细节中揭开「穿越」奇景心酸的背后。详情见下图及下文：

港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 几十年绝迹神技重现 网民揭开「穿越」奇景心酸背后逐张睇↓↓↓↓

网民：以为去咗农村

从网上流传的短片可见，一名身穿迷彩裤、脚踏拖鞋的乘客，竟然以担挑一边挑著一个白色尼龙袋，另一边则挂著折叠椅等家当，在旺角站往中环方向月台上摇摇晃晃地行走，准备寻找位置排队上车。

这种极具年代感的运输方式，与现代化的港铁站形成强烈对比，让网民看傻了眼，不少人更笑言感觉自己仿佛瞬间「穿越了」：

•「以为去咗广西农村」

•「时光倒流一样……」

•「几十年未见过嘅工具」

•「走难？ 定穿咗返咗去60-70年代？」

•「有冇铁皮火车， 拎多两只生鸡🤣🤣🤣」

•「五六十年代都系咁㗎啦！😂人哋买咗飞就坐得啦！」

网民：囍事过大礼

虽然有人批评此举一抽二褦，可能会影响其他乘客，但也有大量网民发挥幽默本色，猜测「担挑人」的身份：

•「西游记沙僧？」

•「是囍事过大礼吗？」

•「喺广州地铁都见过」

•「行为艺术，你哋识条铁咩？」

嬉笑过后，还是有人细看片中的家当，当中包括了大量的空胶水樽，正经地指出：「摆明系执垃圾去回收……」、 「不管哪里都有这些辛苦人存在」。

港铁：乘客携带大型行李须获许可证

根据《港铁附例》，「运载行李」的「一般条件」——市区线行李体积的限制：除非得到港铁公司书面特准，每名乘搭市区线列车的乘客只可携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过170厘米、而任何一边的长度均不超过130厘米的行李。

惟持有由港铁发出的有效「港铁携带较大型乐器许可证」或「港铁携带较大型乐器及体育用品许可证」的乘客，则可在受制于该许可证的条款及条件下携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过235厘米、而任何一边的长度均不超过145厘米的乐器或体育用品。

港铁网页截图

资料来源：facebook群组「香港人」

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