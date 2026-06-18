网民直击黑雨夸张水浸图辑 上水行人隧道满到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河｜Juicy叮

本港天气持续不稳定，香港天文台今日（18日）需发出黑色暴雨警告信号。天文台于下午3时05表示，过去数小时，本港多处地区录得超过60毫米雨量，而北区、元朗及屯门的雨量更超过140毫米。

不少网民直击黑雨夸张水浸情况。在上水，中午过后，区内有行人隧道严重积水，水深及膝，深度堪比「游泳池」；另有网民大晒家门外一片泥水、黄流滚滚的惨况，无奈自嘲：「屋企门口变黄河！」详情见下图及下文：

黑雨突袭 上水行人隧道浸到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河逐张睇↓↓↓↓

各区网民直击红雨及黑雨下的市面淹水情况。其中，有网民上载短片直击上水有隧道水浸。片中可见，路人在隧道内正惊险地涉水而行。楼主惊呼留言指：「劲夸张，上水有行人隧道水浸到直头好似泳池咁💦」，并热心提醒「大家记得注意安全留喺室内」。

楼下惨变「沙滩」 入村唯一通道变河流

网民在黑雨发出前后上载大雨短片，有人无奈地指：「唔好谂住我去咗沙滩，家阵我喺屋企楼下嘅情况😑😑😑」。另外，有一不小心在黑雨前外出的女网民，拍摄到入村唯一的路变成了河流，迎面而来的单车只能涉水而过。

朗屏暴雨如倒水 替工网民叹离晒大谱

暴雨影响多区，有在元朗店铺做替工的网民无奈地形容：「朗屏落大雨落到好似倒水咁，真系离晒大谱」。

天文台下午3时05分表示，与活跃偏南气流相关的强雷雨区正影响广东沿岸。本港方面，过去数小时多处地区录得超过60毫米雨量，而北区、元朗及屯门的雨量更超过140毫米。

天文台预测本港地区今日（18日）下午及今晚天气多云，有大骤雨及狂风雷暴，稍后雨势减弱。吹和缓至清劲南风，离岸及高地间中吹强风。展望端午节（19日）风势颇大，有几阵骤雨，下午部分时间有阳光。周末期间大致天晴，但仍有一两阵骤雨。下周初天气酷热。

资料来源：Threads截图

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