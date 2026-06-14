「小巴恐惧症」发作 港女直击邻座蚊滋咁细声嗌有落惨遭飞站 结局闻者心酸｜Juicy叮

港人搭小巴最怕遇上「亡命Van」和嗌「有落」。有港女早前便直击邻座乘客「小巴恐惧症」发作一幕，蚊滋咁细声嗌落车，最终惨遭「飞站」处理，结局更是闻者心酸。帖文引起大批网民共鸣，纷纷围炉「斗惨」，有人甚至自爆曾因唔敢开口而搭到去总站。详情见下图及下文：

「小巴恐惧症」发作 港女直击邻座蚊滋咁细声嗌有落惨遭飞站 结局闻者心酸逐张睇↓↓↓↓

楼主直击：细声到以为同我咬耳仔

楼主前天（12日）在社交平台 Threads 发帖，留言直呼对不起：「Sorry（对不起）唔敢嗌有落嘅人，我真系忍唔住笑咗出嚟，我下次一定会帮你嗌多次！！！」

楼主续指：「😔隔离位突然发咗啲气声，我load（读取）咗一阵先知佢嗌紧XX有落，真系细声到我以为佢想同我咬耳仔。。。」

楼主接著讲出心酸结局：「🤡然后就飞咗站，我偷望咗佢一眼，佢超级平淡咁望住窗边，好似习惯咗咁，好Ｘ心酸！Ｘ！」。

网民大有共鸣：要鼓起勇气先敢嗌

这段充满无奈的小巴奇遇在网上爆红，有网民感同身受，直言：「每次都要鼓起勇气先可以叫有落😔」、「想嗌有落之前，个心入面真系好多小剧场😭😭」。

有人为了避开这个「社死关口」，会采取「陪葬式」搭车法：「每次都好惊，如果有人喺前一个站落，我会跟埋一齐落，最多行远少少🤣，怕自己想落个站冇人嗌落车」、「多数都系等人叫跟住落，但有次冇人叫落车，要喺总站行返去」。

小巴恐惧症大合集：情愿搭到总站

网民越讲越兴起，演变成「小巴恐惧症大合集」，不少人自爆曾因为不敢开口嗌「有落」，而选择默默坐到总站：

•「我细个𠮶阵觉得自己把声难听，都唔系好敢嗌有落。有次无人叫，我自己又唔敢，唯有搭到总站转番巴士返屋企😹」；

•「细个坐小巴唔够胆嗌落车，试过搭佐敦道小巴我要喺旺角落车，平时一定有人喺旺角落，点知𠮶次冇，仲要啲灯位劲顺，一嘢就去咗佐敦🤣🤣」；

•「就算唔怕叫有落，但有啲时刻系真系唔想讲嘢，咁就会无嗱嗱由总站行返屋企」。

尴尬往事：嗌错「司机走葱」

有人更忆述当年的尴尬往事：「我有次嗌咗『司机落车』」；「我后生时都唔敢叫，每次提前两个站就心跳加速手震，好紧张咁鼓励自己要勇敢啲，每次都心急黐咗脷筋咁 lur（螺）出嚟。有次仲叫错咗『司机走葱！』，后来我净系练习一句：前面有落！」

网民自救心得：坐最前 / 举手

为避免被飞站，网民各出奇谋分享「有落自救」心得：

•坐车头： 「通常要搭唔熟路嘅小巴我都会坐第一排，方便问司机，当然我都会上车时先同司机讲定边度落」；

•举手加声音： 「细个细胆唔敢叫，叫出嚟冇声㗎阴公。之后次次都坐司机后面🤣，叫落车顺便举埋手，举到几个司机都记得我🤣，到站自动停🤭」。

感谢拔刀相助「豪迈乘客」

幸好，小巴上总有一些乐于助人的「豪气乘客」：

•「试过坐后排，我自问都算大声，叫咗有落司机无反应...好彩有个男士劲大声『有落呀！！！』司机先停车，仲俾司机话我细声，个男士即刻帮我讲：『人哋叫咗几次啦！』谂返都好多谢𠮶位男士🙏🏻」；

•「试过喺最后排有个老人家真系好努力叫，个司机都听唔到。我坐喺中间都忍唔住帮佢嗌落车，虽然之后被个司机Ｘ点解我嗌落车又唔落」。

有网民一语中的总结：「搭小巴真系好讲技巧。要吼住咩位嗌有落，太早怕司机唔记得，太迟又埋唔切边俾司机Ｘ，仲要注意音量确保司机听得到。真系好唔简单」；有人则庆幸「依家有钟揿，唔使嗌，超开心」。

资料来源：yuet2xd＠Threads

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