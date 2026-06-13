「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮

「呃钱党」骗徒伪冒同事，经 WhatsApp 传讯息借款1万元，被醒目港女秒速识破，「教科书式」的引蛇出洞神对答在网上曝光，网民把套路学起来的同时，更爆笑地发现骗徒连「转数快」都错打成「转速快」，有人笑甩下巴直指：「以为讲紧芭蕉扇」。详情见下图及下文：

「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」逐张睇↓↓↓↓

楼主：同事WhatsApp被黑客入侵

楼主昨天（12日）在社交平台 Threads 以「诈骗死全家」为题上载相片发帖，留言指：「使唔使 block（封锁）得咁快手⋯电话为同事 WhatsApp 被 hack（黑客入侵）」。

从上载的对话截图可见，伪冒同事的骗徒开门见山就问：「你户口有冇1万港币？可唔可以帮手过数吓，我个户口限额满咗，听日俾返你」。

港女将计就计 引蛇出洞

醒目的事主一眼便识穿这是骗徒的惯用伎俩，但她并未立即「笃爆」对方，反而决定「将计就计」，假装上当回答：「有阿」、「点俾钱」。待对方查问「转数快（FPS）得唔得」时，楼主即要求对方提供户口资料。

骗徒见猎心喜，随即提供了名字和转数快识别码（FPS ID），并再次承诺「听日过返俾你」。

楼主霸气反击：好，报咗警

见骗徒上钓，楼主此时不再玩耍，直接回复一句：「好，报咗警」，并附上两个双手合十的 Emoji🙏🙏（表情符号）。

眼见事败，「呃钱党」骗徒「嬲到跳掣」，连随「人格分裂」，由原本扮同事的温文有礼，瞬间切换成满口粗言秽语，不停辱骂楼主。

待对方骂完一轮后，楼主才淡定地回应：「你唔知香港报警好快好方便吗」、「我报警最有经验了」。楼主事后在回应栏也狂嘲一番，指骗徒「好搞笑，突然跳掣」。

网民错重点：转速快系咪新嘢嚟？

这招「教科书式」的神反击令网民大感佩服，除大赞楼主「劲呀！👍」、「高手👍」、「做得好👍🏻」，认为「得woo（㖞），呢招」之外，更有过来人分享经验，指：「我都试过啦，还被骗子骂到炒妈拆Ｘ，我直接报警😂」。

网民把套路学起来同时，还爆笑地发现了骗徒的致命盲点——竟然将「转数快」打成「转速快」，纷笑问「转速快系咪新嘢嚟🤣🤣」、「转速快😂😂😂😂😂😂」、「转速快，以为讲紧芭蕉扇😂」、「你问佢个转速有几快」。

资料来源：sinamathy＠Threads

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