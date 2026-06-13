屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮

屯门有公屋户夸张违规改动单位。有住户竟擅自打穿友爱邨单位的露台外墙，硬塞两大部冷气机。针对此个案，房署向涉事住户发出严厉书面警告，勒令限期内还原，否则将收楼处理；而该单位的最新后续情况亦随之曝光。详情见下图及下文：

屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光逐张睇↓↓↓↓

楼主：仲打穿埋个外墙

楼主早前在社交平台 facebook 群组「屯门友爱邨突发事件关注组」上载相片发帖，留言讽刺：「原来拆咗幅外墙塞部冷气都得㗎！仲打穿埋个外墙！Ｘ，早知我都拆做落地玻璃啦！『爱礼楼』」。

相片引起网民关注，更有街坊上载高清图佐证。不少人担心如此改建会构成危险：「唔系化......跌咗落街揼死人㗎！」、「咁会唔会破坏楼宇结构？」、「还原啦，叫佢...一阵个个都跟住整」。

住户承认一年前私自改装

就这宗违规改建事件，房署回复《星岛头条》查询时表示，友爱邨办事处（办事处）于6月3日接获投诉，指爱礼楼有出租公屋住户安装冷气机的方式涉嫌出现违规情况，并可能对公众安全构成危险。

署方指，经确认涉事单位后，办事处人员于6月8日到单位内视察，确认住户违规改动露台并安装新购置的冷气机。有关住户亦承认约于一年前委聘私人工程公司进行安装，对违规情况表示歉意。

发严厉警告 不纠正即收楼

署方随即于同日向该住户发出严厉书面警告，要求住户必须于指定期限前（即7天内）纠正违规事项，并配合办事处职员入屋进行修复工程，否则署方会发出「迁出通知书」和收回单位。

署方续指，住户翌日（6月9日）已拆除违规冷气机，并承诺会积极配合修复工程和支付相关工程费用。署方同日已在有关位置搭建维修棚架，以安排露台的修复工程。

房署：重视公屋住户违规改动情况

署方表示，十分重视公屋住户违规改动／安装冷气机的情况，在办理入伙手续时，职员会向承租人讲解相关装修／安装冷气机的申请程序，并将有关申请表格及指引派发予承租人，提醒他们若要安装冷气机，必须事先向署方提出申请并获得批准后才可安装。如发现有违规改动或安装工程，署方会向涉事住户发出警告，并要求其于指定的限期内作出纠正。如逾期未完成，署方会向住户发出「迁出通知书」，终止其租约。

办事处已于邨内各座住宅大厦张贴告示，提醒住户切勿作任何违规改动，如要安装冷气机必须事先获得批准。违规不当安装冷气机或会危及公众安全，一旦发生意外而导致有人伤亡或财物毁坏，违规人士将会承担重大法律责任。办事处职员会继续主动巡查各座住宅大厦，如有发现违规安装冷气机，会立即跟进处理。

资料来源：我都有兴趣＠facebook屯门友爱邨突发事件关注组

相关阅读：

公屋单位装N部分体冷气 夸张奇景塞爆窗 房署调查后采ＸＸ行动

爱民邨有单位装4部分体冷气机 惹网民猜测

大围公屋热厨房装冷气 凉浸浸惹人羡 网民疑有内情兼违规 房署咁回应......