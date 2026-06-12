港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮

香港人出门虾自己人？本港一名女子独自乘搭高铁去桂林时，惨遭旁边的香港人一家「夹击」滋扰。女事主在网上大吐苦水，盛怒下连数对方5宗罪：除了脱鞋、在胸前传面包，更有一事令她忍无可忍，直呼「短期内真系唔可以再搭高铁」。详情见下图及下文：

港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱逐张睇↓↓↓↓

搭高铁遇噩梦：点解要恰单身女人

楼主昨天（11日）在社交平台 Threads 以「高铁日常」为题上载相片发帖，留言大呻：「作为一位香港人，你同屋企人连老人家一齐搭高铁去桂林，我都为你哋开心，但点解你要恰一个单身女人？」。

楼主接著力数对方的5宗自私罪状：「你哋唔可以坐埋一齐唔系我嘅错，你除鞋都算，有咩理由你坐喺窗口位，伸只手喺我胸前去隔离 C 位传面包，你哋个屎忽黐住咗？我弯低身听电话，又喺我头顶传东西」。

楼主：只左手永远在我的面前

除了传东西，对方的举动亦极度滋扰：「喺度吹口哨叫你亲人睇风景！支水放喺左边，半个钟头饮3次水，只左手永远喺我前面！」

楼主续指这家人的行为令她饱受惊吓：「最后我听到又话食面包，我惊到成个人弹出去，短期内真系唔可以再搭高铁」。最终，楼主无奈且气愤地表示：「香港人希望你返大陆都维持香港人应该有质素，好吗？」。

网民同情怒斥人多虾人少

这篇充满委屈的帖文引来不少网民同情，纷纷斥责该家庭：「人多虾人少，尤其得一个，有啲人人性如此，戥你惨」、「自私X」。

面对这种自私精，不少网民还提出反击方法——「佢伸手我会企起身，一嚟唔会掂到，二嚟俾佢知佢嘅行为影响人」、「真系好无礼貌 系我就出声话佢哋，我系唔会忍，愈忍只会愈过份」、「你应该即刻神婆上身咁自言自语，斗癫」。

网民教扫码投诉

有人甚至认为这涉及「性骚扰」，「建议报警，有座位号码记录可以揾到」、「高铁系可以scan（扫描）个QR code（二维码）然后投诉你隔篱个乘客的…」。

资料来源：rebecca.leung.7771＠Threads

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