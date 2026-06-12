六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮

六合彩搅珠结果惊现「奇景」。昨天（11日）晚上开彩的第26/063期六合彩，由于开出「生日号码」，头奖有多达6注中，但每注仅派1,333,330元，随即被网民嫌少。

低处未算低，一看二奖有19.5注中，派彩仅得呢个数，网民笑指「随时月薪都多过奖金🤣」。见到如此低企的彩金，有好心地的港男无私分享「避热门」必杀技......详情见下图及下文：

六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技逐张睇↓↓↓↓

二、三奖大缩水

昨晚开彩的六合彩，搅珠结果为 3、6、9、10、28、29，及特别号码 27。头奖6注中，每注派1,333,330元；二奖19.5注中，每注仅派38,400元；三奖更有407注中，每注派19,200元。二奖和三奖的金额均为最低派彩保证金额（即下限奖金）。

不少网民留意到这「奇景」，有人甚至在社交平台Threads发文感叹：「可能系史上分得最少嘅头奖」、「头奖每注派得𠮶130万 😂😂 系咪创纪录新低」，并无私地分享了自己买六合彩的「必杀技」。

2001年头奖仅派18万

就著头奖派彩创纪录新低的迷思，有网民不约而同地翻出旧纪录，推翻这个说法，直指「唔系，以每一蚊投注平均派彩去计的话，2001年01/094系最少，头奖28注分，派$183,950，当时5蚊注，平均每1蚊派$36,790」；更有网民留言证实这段历史：「呢个，我𠮶时识其中一个（头奖得主），真系拎得十几万」。

网民拆解生日号码「惹祸」

除了头奖，有人还指出，今期「二三奖都少得可怜😔」、「$100万好过无，中二奖𠮶啲随时月薪都多过奖金🤣」。于是，一众心水清的网民都在拆解奖金缩水之谜，齐把矛头指向开出的「生日号码」（即1至31号）：

•「生日号码预咗一定少」；

•「每次开生日码都多人中」；

•「开31号内嘅number（号码）𠮶期，基本上好难头奖冇人中😂」。

有发帖的楼主更搞笑地推测：「可能有6条友都系，老母3月10号生日、老豆6月28号生日、自己9月29号生日」。

港男分享「避热门」必杀技

为避免出现头奖彩金被分薄的「悲剧」，其中一名港男楼主在帖文中，无私地分享了自己的「避热门」投注策略：「从来买六合彩，点都至少有1个号码大过31号，起码唔使咁多人分😂」。

资料来源：hkabcloveu12、simon.cheung.908＠Threads

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