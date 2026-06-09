23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮

一名23岁综援少女因以伤残金购买价值480元的矫型胸围，与母亲发生激烈冲突，自称患有抑郁躁郁的女事主一度反锁其母，并扬言要分户，事件后来惊动社工介入调停，女事主其后在连登讨论区发帖质问「我错晒？」，掀起热烈讨论。

伤残金买$480 Bra爆冲突反锁阿妈！23岁综援女闹分户 上网问：「我错晒？」

导火线：内衣店买二送一的诱惑

女事主的帖文标题直指：「综援港女买480蚊一个bra后与家人嘈交申请综援分户上网寻求意见」，她自称15岁开始患有「抑郁躁鬰」。她透露，日前与母亲行街时，看中一间矫型内衣店的胸围，试身后发现非常合适，单件售价为$480。

在店员「买二送一」即$960三件的推销攻势下，女事主决定购买，但原本答应付款的母亲却因「攞综缓确实贵咗啲」而反悔。楼主对此极为不满，认为自己「全屋似样既bra唔超过两件，买多三件唔过份」，最终动用了自己的「伤残金」将这笔消费买单。

怒气未消回家后反锁阿妈 疯狂「追债」

本以为用自己钱买完就算，但女事主表示，她其后越想越气，由于自己先回到家，于是决定反锁大门，将母亲拒诸门外，事主更在WhatsApp向母亲发出「最后通牒」：「欠债还钱天经地义，唔还就唔好入家门」

事主表示，其实母亲私底下仍欠她八千多元，她强调：「其实我只想佢还我$960」。母亲回家见大门被反锁无法入屋，顿时愤怒不已，其后虽成功入屋，更一度发脾气找出回乡证扬言要「返大陆」，甚至冲落楼找朋友借钱还给女儿。

社工介入调解 最终决定「综援分户」

这场「胸围风波」的闹剧，最终要惊动跟进事主个案的社工出面调解。经过一轮扰攘，母亲在欠款中扣除1000元还给事主。不过，到了晚上双方再次爆发骂战。

事主在帖文宣布惊人决定：「最后决定综缓同佢分户，唔洗再问佢攞钱。」 并在网上寻求网民意见：「究竟系咪我错晒？佢又有冇错？同埋我点先可以避免以后再发生？」

网民质疑伤残金买Bra 嘲另类财自

帖文引发热议，有网民对于「攞综援」却要求生活品质的态度极为反感，直指「明知穷到攞综援，你好意思学人讲要啲似样既bra，有得你用你著已经够啦」，有网民又概叹「愈穷既人愈觉得自己有要求要啲『似样』既用品系大条道理」，甚至有愤怒的打工仔留言「我交既税就系养啲咁嘅人，我勤俭一生有乜为」、「日做夜做、交税供养呢班寄生虫嘅打工仔，真系惨兼唔抵」。

有网民更嘲讽女事主指，吵架的背后可能隐藏著一个完美的「公屋与综援升级套利指南」：「两条友做场戏又可以呃多间公屋」，而楼主也毫不讳言地亲自回复：「精神病分户，一人一间公屋」。

有网民更化身「福利专家」为女事主算了一笔账，指出楼主凭著一张「白卡」（伤残证明）和这次吵架分户，堪称实现了另类财富自由，本来普通伤残津贴加交通补助，每个月只有二千多元，但一旦「扮骂交同老母分户，升级做单身人士」，每个月标准金额加社区生活补助金基本能落袋达$4760，年收入便达$57120。再加上如果「过渡期未上到公屋，仲可以有租金津贴实报实销」。

来源：连登讨论区

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