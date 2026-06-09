Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮

时事热话
更新时间：14:34 2026-06-09 HKT
发布时间：14:34 2026-06-09 HKT

一名23岁综援少女因以伤残金购买价值480元的矫型胸围，与母亲发生激烈冲突，自称患有抑郁躁郁的女事主一度反锁其母，并扬言要分户，事件后来惊动社工介入调停，女事主其后在连登讨论区发帖质问「我错晒？」，掀起热烈讨论。

伤残金买$480 Bra爆冲突反锁阿妈！23岁综援女闹分户 上网问：「我错晒？」

导火线：内衣店买二送一的诱惑

女事主的帖文标题直指：「综援港女买480蚊一个bra后与家人嘈交申请综援分户上网寻求意见」，她自称15岁开始患有「抑郁躁鬰」。她透露，日前与母亲行街时，看中一间矫型内衣店的胸围，试身后发现非常合适，单件售价为$480。

在店员「买二送一」即$960三件的推销攻势下，女事主决定购买，但原本答应付款的母亲却因「攞综缓确实贵咗啲」而反悔。楼主对此极为不满，认为自己「全屋似样既bra唔超过两件，买多三件唔过份」，最终动用了自己的「伤残金」将这笔消费买单。

怒气未消回家后反锁阿妈 疯狂「追债」

本以为用自己钱买完就算，但女事主表示，她其后越想越气，由于自己先回到家，于是决定反锁大门，将母亲拒诸门外，事主更在WhatsApp向母亲发出「最后通牒」：「欠债还钱天经地义，唔还就唔好入家门」

事主表示，其实母亲私底下仍欠她八千多元，她强调：「其实我只想佢还我$960」。母亲回家见大门被反锁无法入屋，顿时愤怒不已，其后虽成功入屋，更一度发脾气找出回乡证扬言要「返大陆」，甚至冲落楼找朋友借钱还给女儿。

社工介入调解 最终决定「综援分户」

这场「胸围风波」的闹剧，最终要惊动跟进事主个案的社工出面调解。经过一轮扰攘，母亲在欠款中扣除1000元还给事主。不过，到了晚上双方再次爆发骂战。

事主在帖文宣布惊人决定：「最后决定综缓同佢分户，唔洗再问佢攞钱。」 并在网上寻求网民意见：「究竟系咪我错晒？佢又有冇错？同埋我点先可以避免以后再发生？」

网民质疑伤残金买Bra 嘲另类财自

帖文引发热议，有网民对于「攞综援」却要求生活品质的态度极为反感，直指「明知穷到攞综援，你好意思学人讲要啲似样既bra，有得你用你著已经够啦」，有网民又概叹「愈穷既人愈觉得自己有要求要啲『似样』既用品系大条道理」，甚至有愤怒的打工仔留言「我交既税就系养啲咁嘅人，我勤俭一生有乜为」、「日做夜做、交税供养呢班寄生虫嘅打工仔，真系惨兼唔抵」。

有网民更嘲讽女事主指，吵架的背后可能隐藏著一个完美的「公屋与综援升级套利指南」：「两条友做场戏又可以呃多间公屋」，而楼主也毫不讳言地亲自回复：「精神病分户，一人一间公屋」。

有网民更化身「福利专家」为女事主算了一笔账，指出楼主凭著一张「白卡」（伤残证明）和这次吵架分户，堪称实现了另类财富自由，本来普通伤残津贴加交通补助，每个月只有二千多元，但一旦「扮骂交同老母分户，升级做单身人士」，每个月标准金额加社区生活补助金基本能落袋达$4760，年收入便达$57120。再加上如果「过渡期未上到公屋，仲可以有租金津贴实报实销」。

来源：连登讨论区

延伸阅读：怀孕港女惊悉男友失业7年依靠综援 分手后忧变单亲妈

 

 

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
4小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
21小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
6小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
23小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
15小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
3小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
7小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
2小时前