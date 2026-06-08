落雨玩蜻蜓点水出事 尖沙咀「型男」花式滑水跣到摊摊腰 网民传授一招神化解终极社死场面｜Juicy叮

落雨行路整鬼做怪随时揾命博。尖沙咀一名「型男」早前在落雨期间玩蜻蜓点水跳跃狂奔，可惜「帅不过3秒」，便在众目睽睽下尴尬上演花式滑水，跣到「摊摊腰」。好心的网民随即传授奇招，教路如何神化解这个终极社死场面。详情见下图及下文：

落雨玩蜻蜓点水出事 尖沙咀「型男」花式滑水跣到摊摊腰 网民传授一招神化解终极社死场面逐张睇↓↓↓↓

楼主：怎么才能避免尴尬

楼主昨天（7日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言问道：「这种情况，怎么才能避免尴尬？」。

片中可见，事发时正下著滂沱大雨，街上满是积水。一名原本在有瓦遮头地方避雨的白衣黑裤「型男」，突然往街角的快餐店方向作跳跃式奔跑，双手呈「飞机翼」状，跑姿甚具「型格」。

雨中「型格」狂奔 秒变花式滑水

不过，跑不过4下，便在快餐店门外「跣脚」，在一众避雨人群前尴尬上演了一幕「花式滑水式」摊摊腰。这么一跣，比他原本的跳跃式奔跑赢来了更多途人的注目礼。

该名「型男」跣倒后直接躺在水氹中，浑身湿透。不过，最终也自行坐起，一脸迷惘地向后望，短片亦随之完结。

网民传授神招化解尴尬

这段充满「虾碌」感的短片，为网民带来不少笑声，有人形容主角「好调皮」、「他忘记了下雨地滑😂🤣」。

有眼利的网民认出事发地点为尖沙咀（TST），并语重心长地提醒大家：「其实落咁大雨都无必要跳，反正都系湿，防滑很重要😆」。另有醒目的熟路网民教路：「其实左边行多两步入海港城，兜返去星光行系唔会湿身。好彩佢咁嘅智力，唔使怕跌亲整亲个脑。」

也有网民发挥创意，因应楼主帖文的要求，为片中主角提供「化解尴尬」的建议：「应该即时跳场街舞，赢尽掌声及『笑声』」、「这个时候只能靠大跳化解了」。更有网民抵死地将整个画面形容为足球术语，笑指事主「传中埋门抢点啫」，仆倒后应该「行去角球旗庆祝」！

网民：轻功水上飘失败了？

除了教路如何化解尴尬，大批网民亦食花生，调侃事主的滑稽动作，笑指武功未到家：「一点都不尴尬，大家都很开心」、「居然刚好摔在很多人的地方🤣」、「佢跳远咁啵」、「轻功水上飘也是有打滑的时候」、「蜻蜓点水最后一招没学好」 / 「蜻蜓点水失败了😱」、「本来都无咁湿，而家真系湿晒😀」。

暖心网民忧伤势：睇见都觉得痛！

虽然大部分网民都在嘲笑，但也有不少暖心网民关心事主的伤势，直言：「尴尬好过要call（召唤）白车」、「睇都觉得痛」、「很痛吧😳」、「先不管尴不尴尬，这一个摔，不晓得尾椎怎么了😢😢😢（只有我关心他的伤势吗）」。

资料来源：yijie6084＠Threads

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