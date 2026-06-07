屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮

屯门一名疑似骗徒的「乡音男」透过手机对话，遥控一名手持大叠500元现金的大叔在自动柜员机（ATM）入数。千钧一发之际，在旁的一名醒目女与路人姨姨「一秒对望」，两人确认眼神后心领神会，联手截击了这宗电骗案，成功拯救准苦主。详情见下图及下文：

屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主逐张睇↓↓↓↓

楼主引述柜员机前可疑对话

楼主昨天（6日）在社交平台 Threads 以「骗案分享」为题发帖，留言指「好开心😀今日做咗件好事🤗🤗」，接著详细讲述成功截击骗案的来龙去脉：

「话说去屯门㩒钱时，听到隔离阿叔开咗Speaker（扩音）同个有乡音嘅男对话：

阿叔：我喺柜员机啦，你教我点过俾你。

乡音男：你而家输入我个号码xxxxxxxxxx。

阿叔： …慢慢地思考中」。

楼主续称：「去到呢度我都望吓望吓呢个阿叔，原来佢拎住一叠好厚嘅$500，估计佢应该系准备入钱俾呢个乡音男…

当我想走唔走之际，就同门口个姨姨眼神对望，大家都话觉得有怀疑，认为阿叔可能被人呃钱，我哋决定立即上前阻止」。

醒目女联手姨姨急喝止

楼主接著以对答方式重演案件：

•我同姨姨：阿叔，你识唔识叫你过钱个人㗎？

•阿叔： 唔识㗎，佢话ＸＸＸ（电讯公司）叫我过数，唔可以门市，要去柜员机…

•我同姨姨：呃人㗎！你唔好俾钱佢，你先取消个过数先啦！收返好你啲钱先！下删几千字…）。

楼主在帖文结尾表示：「最后同阿叔做个总结：收返好你𠮶叠现金！ 唔好再听佢电话！有咩怀疑要去门市搞，好多嘢都唔会要求你去柜员机过数㗎！

最后我同姨姨都好开心，大家互不相识，但握咗个手！最重要系阻止咗一单骗案，帮咗阿叔继续袋袋平安🤗🤗🤗。我都想多谢呢位阿姨🥰」。

网民大赞两「女侠」机警善心

知道事情始末后，网民大赞两位「女侠」的机警和善心：「多谢你哋见义勇为🙏🏻🙏🏻🙏🏻 互相守望好重要😘😘😘」、「好人一世平安」，并呼吁「大家见到有怀疑，就帮帮手出声制止，救一个等于救一个家庭！楼主做得好！」。

网民分享成功拦截经验

不少网民更顺道分享自己类似的成功拦截经验：

•「我都亲眼见过！有个婆婆喺柜员机度开Speaker揿揿揿讲『吓，边度？ 你讲多次』，听多两听啲内容，之后隔离啲街坊即刻喝住婆婆叫佢唔好呀，收线，呃人㗎！」；

•「都试过，喺（长沙湾）元洲商场。同一个手法…我多事八卦，入完钱听隔离阿姐俾人呃话电讯公司之类。吓到她死下死下...我叫她收线都唔肯，后来好彩隔离入咗一个中年叔叔和后生人。一齐劝先肯停落嚟听我哋讲嘢……最后我话你真的担心可以报警或者直接上门市问，真系唔好乱俾钱人…帮到人真心开心🥳」；

•「我都遇过。喺ATM有位小姐同我讲觉得隔离婆婆俾人呃，于是我同𠮶位小姐去留意下婆婆行为。即刻阻止佢，虽然婆婆开头唔理我哋，仲听电话入面嘅人讲避开我哋……但我哋冇放弃，仲跟著婆婆到其中商户入面叫职员帮手。我𠮶阵心谂可能婆婆都怕我哋系呃人，所以叫埋商场职员帮手报警，先成功阻止到婆婆唔听个电骗。而家谂返都觉得饿住个肚都值得。（𠮶阵已经准备食晚饭，搞完一轮都差唔多夜晚9点）」。

网民分享心酸见闻

不过，并非每个人都这么幸运。有网民分享了令人心酸的见闻：

•「曾经喺柜员机都见过个阿婶又系听住电话咁讲：我到咗银行啦，跟住点㩒俾你？（听到啲对话劲可疑），于是我好心问下佢识唔识对方㗎？？结果个阿婶劲恶闹返我转头：关你咩事！咁多嘢问，问问问问问，劲无奈😮‍💨最后同银行职员沟通，但佢已经过咗钱俾人，结果真系被人呃」；

•「我都见过有个叔叔被呃钱，搭巴士里面听到佢打俾个仔，话电讯公司打俾佢，因为上次返大陆佢开咗漫游上网，唔知连咗去啲咩网站，依家要俾返3万蚊，如果唔系就cut佢，同埋一个钟内唔过数会罚多几千。阿叔表达得唔系好清楚，净系话大概系知道咁多，就同佢个仔讲啱啱过咗3万蚊，因为阿叔开住Speaker，所以听到佢个讲嘢。佢个仔话：『阿爸你俾人呃咗钱，点解你自己唔去门市问一问，点解你唔打咗电话俾我先？我一阵间同你报警啦』。𠮶个叔叔话，我过完钱都觉得有啲唔妥所以打俾你同你讲。我听完之后觉得好心噏，但已经冇嘢可以做到，唉😮‍💨」。

资料来源：cherlee1120＠Threads

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