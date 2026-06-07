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住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:00 2026-06-07 HKT
发布时间：13:00 2026-06-07 HKT

得公屋得天下？不少幸运获派公屋人士往往煞费苦心希望「住过世」，不过，有港爸获派公屋仅近10年，即宣告交还，他在网上分享自己交还居住近十年的元朗朗晴邨公屋单位，准备一家三口连同爱猫搬入新买的居屋，引发网络热议，大批网民除了送上祝福，更对他这十年间完成的「神速逆袭」大表佩服。

10年回忆「今日交吉」 拍片向旧居感性道别

这位港爸日前在网上发帖，与居住近十年的朗晴邨公屋单位道别，他在帖文中感触地写道：「记录一下，今日交吉旧屋，有啲感动，间屋拍拖到结婚再生仔，住咗差唔多10年。经历好多嘢都系依度，感恩一切安好，新屋继续我哋既生活，一家齐齐整整、健健康康。」

他随帖文上载了一张单位大门的相片，依稀见到大门仍贴著挥春，除了照片，港爸更拍摄了一段短片与旧居作最后道别。影片中，港爸以镜头缓缓扫视的方式，拍摄家门外及走廊位置。片中能听到他一边拍摄，一边跟这间陪伴他十年的公屋说再见。

他先是将镜头对准大门，感性地说：「好啦，Bye Bye屋啦」，接著镜头移向旁边的门牌特写，他轻声说道：「再见啦」；随后镜头转向大厦空旷长长的走廊。最后，镜头望向走廊尽头的街外，画面随即展现出一片极其美丽的蔚蓝天空，蓝天白云，阳光普照。港爸看著晴空，有感而发地说：「好天呀，今日，寓意我哋生活愉快啦！」

入伙后生仔变3口家住210呎 曾求换大屋不果

对于一家三口加上一只猫居住在仅210呎的单位，不少网民询问为何不向房署申请调迁至较大的单位。港爸表示自己申请时只有两个人，生了小朋友后变三人，他曾向房屋署主任查询换楼事宜，但根据规定，总人数除以单位呎数，他们的情况并未达标：「问过主任，你总人数除以单位尺数，（我210/3=70尺无得换）要我生多两个变成挤迫户=每人40尺，就可以换。」

他直言教导一个小朋友已经很吃力，更遑论为了换大屋而要「生多两个」：「CLS，教一个都搅唔掂，仲要生多两个。」他坦言，如果当时获派的是三至四人单位，他可能「真系打死都唔走啦」，但无奈三人一猫挤在200多呎的空间实在是「好难搅」，为了给予孩子更好的活动空间与独立房间，他最终决定自力更生，主动交还公屋，买居屋上车。

大赞朗晴邨交通配套一流 唯叹「夜晚真系好杂」

谈及在元朗朗晴邨居住近十年的感受，有网民指出该屋邨的位置卖点是邻近西铁站，附近买东西和饮食都极为方便，只是单位面积比较细，随著小朋友长大，确实需要更大的活动空间。

港爸对此表示十分认同，但亦吐露了该区便利背后令人困扰的治安问题，他坦言：「方便系方便，其实夜晚好杂，好多南亚人系到坐通宵，附近又好多企街。」有其他网民对此亦无奈表示认同，笑称「企街呢个系元朗特色，几十年嚟都改变唔到」。

 

港爸大方公开超平还原费用：全数两千几搅掂

对于交还公屋时的「还原」手续和费用，港爸亦大方分享了自己的省钱经验，他指出，因为当年入伙没有进行大装修，亦没有改动水位，因此还原费用非常便宜。

他透露：「我哋无大装修，无改水位。就系无咗厨房抽气扇位𠮶只窗千几蚊，全屋上墙嘅柜、家私清拆费系750蚊，全数两千几搅掂。但水龙头、信箱锁都要还原，可以问下主任点搅。」

港爸更特别提到自己非常幸运地遇到一位好主任：「我哋果个主任好好人，我哋基本只系清哂啲杂物、梳化，其他当上墙固定物件。」有过来人网民则有感而发，留言大叹自己当初不懂规矩，在外面找清家私公司做，结果被当成「水鱼」宰了一笔，并指出其实很多事情房屋署主任「当睇唔到」，很看主任好不好人，有些主任不会样样事情都抓得那么紧，像水龙头等物件当初甚至没有要求他还原。

10年极速交还公屋 网民赞爆超本事纷纷送祝福

对于港爸能够在十年内由公屋「毕业」置业上车，网民们一致大赞他非常本事：「哗，10年内你可以做咁多嘢嘅？劲啊，师兄祝福你」、「10年咁短，人生有大进展，好本事」，有网民更称赞这单位「应该真系一间『吉』屋」，大批网民亦纷纷送上暖心祝福，表示「好感动！一步步行返嚟、加油顺利」、「祝你一家人身体健康，事事顺利」、「祝新一章更精彩」。

期间有网民好奇新居是否近期入伙的朗天苑，港爸则回复不是，并幽默回复「惊左啲MIC」，他又透露自己其实是在屯门长大，所购新居屋亦在屯门，「搬番屯门最自在」，因此最终选择搬回熟悉的屯门区，与家人和爱猫展开充满阳光的新生活。

来源：wah246＠Threads

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