极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮

极致网购真是无极限！一个堆放在将军澳屋苑路旁的快递纸箱，疑因为被大雨淋至湿透霉烂而跌出「私隐」，箱内的物品直接暴露于烂纸皮外。网民看清跌出来的「两条嘢」真身后极为错愕，难以置信地惊呼：竟然连「ＸＸ」都要专程网购落嚟！？详情见下图及下文：

极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？逐张睇↓↓↓↓

楼主：尽快拎取😮‍💨

楼主昨天（6日）在社交平台 facebook 群组「将军澳主场」上载相片发帖，无奈地留言指：「尽快拎取😮‍💨」。相中可见，从霉烂纸箱中跌出来的「两条嘢」，竟然是沾有泥土、看起来相当肥美的新鲜生番薯。

网民匪夷所思：香港买番薯好贵咩？

网民对这则帖文大感兴趣，但大家的焦点并不在于「寻人」处理这堆网购物品，而是对于有人连「生番薯」都要大费周章从内地网购过来，感到匪夷所思，纷留言狂嘲：

•「黐线，咁都要拼（网购）」；

•「买几蚊番薯，攞几千睇医生」；

•「香港买番薯好贵咩？有无折堕成咁呀」；

•「番薯都要淘（网购）我真系戥你健康担心」。

网民忧食安问题

不少网民指出，这类新鲜食材在长途运送过程中容易变坏，而且来源不明，食用安全成疑。有网民忧心忡忡地表示「里面好多虫蛋，放的地方污糟邋遢」；有人亦担心连番薯也都网购，「香港街市（的生意）都受影响」。

眼见这两条生番薯暴露在湿漉漉的街头，有网民发挥幽默本色，指它们随时会「就地生长」：「大雨过后，番薯好快发芽」、「落雨湿晒，听朝出太阳可以发芽啦」；有人更搞笑称：「淘完唔拎，等佢发芽...食番薯叶」，强调「两条🍠🍠系无辜㗎...」。

网民：生鸡蛋、榴梿都有人网购

更有网民爆料，除了番薯，原来身边还有人会网购「生鸡蛋」、「苹果」、「蒸馏水」，甚至「黐到榴梿都淘落嚟」，令人啧啧称奇。

资料来源：Kwan Kwan＠facebook将军澳主场

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