外佣「神仙级」待遇大晒冷 港妈爆邻居出$9500重金请人 5天工作朝8晚5每年送机票 网民亮出更癫福利｜Juicy叮

外佣「神仙级」待遇大晒冷。有港妈近日在网上发文，爆出同层邻居以9500元重金请人，待遇是5天工作、朝8晚5兼每年送机票。不过高处未算高，网民纷纷亮出听过更癫的外佣福利，有人出钱供工人仔女读书，甚至终极送楼。详情见下图及下文：

外佣「神仙级」待遇大晒冷 港妈爆邻居出$9500重金请人 5天工作朝8晚5每年送机票 网民亮出更癫福利逐张睇↓↓↓↓

楼主：同层A室个靓太俾$9500

楼主昨天（5日）在社交平台Threads以「工人姐姐」为题发帖，留言指「我邻居问我俾几钱请工人，我讲咗大概，佢居然发恶话：你知唔知你俾咁高，到时我工人知道，又扭要加人工😠」。

楼主续鬼马地指，「我好唔好同佢讲，同层A室个靓太，工人系返Mon to Fri（周一至周五）8am to 5pm，每年送一张机票返菲律宾，人工$9500😅 （我有时同靓太讲，不如请我🤣我唔使你包机票仲抵）」。最后，楼主向网民发问：「你哋见过最夸张俾工人系咩offer（待遇）呢？」。

网民大爆超夸张外佣待遇

如此一问，即吸引大批网民热烈分享他们听过或见过的「超夸张外佣待遇」，各种「神仙级福利」令小市民及打工仔大开眼界：

•助养全家： 「暂时见过最夸张，供埋工人嘅仔女读书，直至岀身做嘢」。

•神仙打工： 「我fd（朋友）~个女放暑假7月中就俾工人返菲律宾等开学先返（薪金照出），仲有出街食咗自助餐，去迪士尼都请埋玩」。

•夸张送楼： 「返10 am - 5 pm，工人房500呎，人工50k（5万元），每年一个月大假，100k（10万元）bonus（花红），做到60岁送层楼俾佢」。

网民分享：住海景私楼、开启第二人生

另有网民详细分享了身边的实例，证明好雇主大有人在：

•「某跨国银行嘅高层，4工人 + 司机，司机负责车工人去买餸 + 接送小朋友，1个工人净系负责照顾个小朋友，2个负责家务 + 执屋 （2层），1 个凑宠物」。

•「岀粮之外每个月储笔钱俾两个工人第日返乡下起屋，一年两个月唔喺度，叫个工人唔系喺房，岀嚟厅睇电视，最后佢哋移民，一个工人返乡下，一个跟咗去加拿大做跳板，依家去咗意大利做护士，开启第二人生」。

•「我老爷，出几多钱人工唔知，但俾一间独立嘅2房600呎私楼海景单位2个工人住，只有𠮶2个工人住！ 佢住同幢另一间更大嘅单位。叫工人拎2只喇叭落车，每人200元贴士。平时每个月都至少有一个星期去咗旅行，佢啲工人爽过我两公婆」。

•「我哋$9000 ，一年一张机票返去菲律宾，圣诞放一个月。如果我哋两公婆都喺香港唔使出差，佢就返一至五，11:30至夜晚8点，主要凑细𠮶个放学，同佢去公园玩，帮我哋煮晚餐。一齐食饭，嘢食平均分，唔会要佢食差啲嘅或者匿埋厨房食，同埋都俾埋膳食津贴。（如果要出差的话，咁佢星期六都要返，因为星期六好多课外活动要带出带入。）姐姐都系人，都系为咗生计出嚟打工，可以的话，都唔使使到咁尽」。

凑足30年 患癌外佣获赠几百万

在众多留言中，最令人动容的莫过于一个发生在20年前的感人故事：

「20年前嘅事，朋友唔算好有钱，高级中产，工人做左30几年，由我朋友出世凑到大，人工万几，住200呎独立套房有车揸，人好做嘢更好。60几岁突然发现癌症未期，自己执齐嘢偷走返菲律宾乡下等死，朋友请人揾到佢地址，成家飞过去睇佢，再俾咗几百万佢」。这份超越主仆的情谊，让不少网民大受感动。

网民反思：同人唔同命 际遇最重要

不过，也有网民提醒，外佣的待遇始终与雇主的经济能力和双方的缘份有关。有人就中肯地指出：「其实多与少都好多因素，工人姐姐同我哋打工仔一样，雇主就系佢哋嘅公司，遇到好公司待遇就自然好啲...好多时能力工作量同人工都未必成正比，好讲自己嘅际遇」。

同时亦有人提到，有些外佣即使拿著最低工资，每天工作十几小时，依然「仆心仆命做」：「有能力先做得起，可以multi tasking（处理不同事项）嘅工人一个顶2个俾多啲钱冇问题啦😂人比人比死人，见识过俾最低工资每日4am起身煮饭到夜晚10-11（时）先可以冲凉，但仍然仆心仆命做，做到跌断手入院两日出院继续要做粗重功夫」。

资料来源：meanmama.hk＠Threads

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